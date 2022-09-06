Demanda por imóveis de luxo cresce no Espírito Santo; veja opções

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The View

Com localização privilegiada, de frente para o mar de Camburi, o The View foi um sucesso de vendas, restando apenas uma unidade. As obras estão quase finalizadas e esta unidade será entregue totalmente pronta para automação residencial.

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Ventanas Praia do Canto

Com 70% do empreendimento vendido, o diretor da Nazca Incorporadora chama a atenção para a localização do empreendimento em um dos bairros residenciais mais disputados da Capital. “Próximo a padaria, supermercado, restaurantes, farmácias e todo o comércio local do bairro, o edifício tem obtido grande procura pelo valor investido em relação à ocupação de qualidade da redondeza, além do requinte e sofisticação do condomínio”, destaca Breno Peixoto.

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Reserva Vitória

O Reserva Vitória, mais recente lançamento da Nazca em parceria com a Abaurre Construtora e a Apex Realty, na Enseada do Suá, reunirá um parque com 16 mil metros quadrados para a população, com um investimento de R$ 20 milhões. Os edifícios Ilha Vitória e Ilha Trindade terão um formato inédito na Capital, com vistas para as ilhas do Boi, do Frade, além do Convento da Penha e Terceira Ponte. “Será um lugar para convívio e hábitos saudáveis em um verdadeiro resort”, destaca Peixoto.

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Singular for Life