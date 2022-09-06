Demanda por imóveis de luxo cresce no Espírito Santo; veja opções

Conforto e sofisticação são as palavras-chave na hora de escolher qualquer empreendimento. Principalmente após enfrentarmos um período de isolamento social, que aumentou a demanda por imóveis espaçosos, com área verde, vista para o mar e diversos serviços exclusivos. Esse cenário favoreceu a expansão do mercado para unidades de luxo.
De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e o indicador Abrainc-Fipe, nos últimos três meses essa tipologia apresentou um aumento de 181,2% nas vendas no país, em relação ao mesmo período em 2021.
O diretor da Nazca Incorporadora, Breno Peixoto, destaca que o segmento também está em expansão no Espírito Santo. Isso porque os clientes estão buscando por mais aconchego, espaço para home office equipado e lazer completo, ao estilo resort, itens essenciais nesses imóveis de altíssimo padrão.
"O mercado está aquecido. O cenário é de grande investimento no setor e de ampliação de áreas que antes não estavam disponíveis e agora estão recebendo empreendimentos imobiliários, além do crescimento também no interior. Por isso, nossas expectativas são as melhores possíveis com lançamentos exclusivos e inovadores para os capixabas"
Dentre os lançamentos da incorporadora em Vitória estão o The View, localizado na Mata da Praia, que conta com uma unidade à venda; o Ventanas Praia do Canto, no bairro de mesmo nome, com previsão de entrega para novembro de 2024; o Reserva Vitória, que conta com dois edifícios na Enseada do Suá; e o Singular For Life, o primeiro residencial World-Class no Estado, também na Praia do Canto.
“A beleza natural presente nesses endereços cobiçados e valorizados na Capital e todos os seus atrativos são perfeitos para quem procura uma moradia luxuosa e prática em Vitória”, ressalta Breno Peixoto.
Para quem ficou interessado em conhecer mais os empreendimentos de luxo da Nazca Incorporadora, separamos mais detalhes dos principais lançamentos abaixo. Confira:
01
The View
Com localização privilegiada, de frente para o mar de Camburi, o The View foi um sucesso de vendas, restando apenas uma unidade. As obras estão quase finalizadas e esta unidade será entregue totalmente pronta para automação residencial.
02
Ventanas Praia do Canto
Com 70% do empreendimento vendido, o diretor da Nazca Incorporadora chama a atenção para a localização do empreendimento em um dos bairros residenciais mais disputados da Capital. “Próximo a padaria, supermercado, restaurantes, farmácias e todo o comércio local do bairro, o edifício tem obtido grande procura pelo valor investido em relação à ocupação de qualidade da redondeza, além do requinte e sofisticação do condomínio”, destaca Breno Peixoto.
03
Reserva Vitória
O Reserva Vitória, mais recente lançamento da Nazca em parceria com a Abaurre Construtora e a Apex Realty, na Enseada do Suá, reunirá um parque com 16 mil metros quadrados para a população, com um investimento de R$ 20 milhões. Os edifícios Ilha Vitória e Ilha Trindade terão um formato inédito na Capital, com vistas para as ilhas do Boi, do Frade, além do Convento da Penha e Terceira Ponte. “Será um lugar para convívio e hábitos saudáveis em um verdadeiro resort”, destaca Peixoto.
04
Singular for Life
Já o Singular for Life na Praia do Canto conta com uma unidade por andar, de 250m² e quatro suítes, e duas unidades gardens lineares. A proposta é oferecer residências amplas, acolhedoras e funcionais, com opção de customização das plantas que privilegiam a qualidade de vida e a privacidade. O empreendimento alia o alto padrão à natureza em design contemporâneo e internacional com assinatura de renomados profissionais da arquitetura. Além de itens de decoração e paisagismo, lazer completo inspirado em resorts internacionais como salão de festas, wine lounge, espaço kids, conference room, massage room, spa, sauna, espaço fitness by technogym, fitness outdoor, gourmet grill, pet place, living outdoor, jardins elevados, solarium, piscina e quadro recreativa etc.