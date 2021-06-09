Novo 3 quartos na Praia do Canto terá fachada que muda a cada olhar

Empreendimento terá apartamentos de três quartos com suíte de 110 metros quadrados com varanda gourmet Crédito: Nazca/Divulgação

A Praia do Canto é uma das regiões mais valorizadas de Vitória. O bairro agrega vários atrativos e, por isso, está entre os mais desejados, já que possibilita morar próximo a tudo: escolas, comércio e trabalho, entre eles bons restaurantes, hortifrutis e academias. Com isso, a região se torna uma das mais requisitadas por quem busca um imóvel de alto padrão. Uma novidade na região é o lançamento residencial Ventanas Praia do Canto, projetado pela incorporadora Nazca e a construtora Abaurre, localizado em um dos pontos mais nobres do bairro, a rua Aleixo Netto.

O empreendimento terá apartamentos de três quartos com suíte de 110 metros quadrados com varanda gourmet e breezes que permitem usufruir da varanda com ventilação natural, mantendo sua privacidade para os prédios vizinhos. Além disso, as unidades serão entregues com tomadas USB, fechadura biométrica e infraestrutura para automação das persianas. Outro diferencial são as garagens, já que cada unidade terá, em sua vaga, infraestrutura para a criação de um ponto de carregamento de veículos elétricos.

Piscina com iluminação interna em LED e deck molhado Crédito: Nazca/Divulgação

“Os apartamentos são modernos e é possível personalizá-los de acordo com o estilo ou a necessidade da família. Além disso, uma janela panorâmica, dotada de brises móveis, leva os moradores a desfrutar da beleza de um cenário urbano único”, explica o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

A concepção da arquitetura do empreendimento ficou a cargo de Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura. Já o paisagismo foi elaborado por Sinthia Ferrari. O verde integrado ao projeto arquitetônico pode ser observado já na fachada do Ventanas, onde se percebe a sustentabilidade do projeto, que além do impacto visual, proporcionam equilíbrio da luz, sombra e trazem mais privacidade e conforto para os moradores. Além disso, a vegetação está presente na maior parte do empreendimento, incluindo um jardim vertical na fachada.

Breezes na fachada permitem usufruir da varanda com ventilação natural, mantendo sua privacidade para os prédios vizinhos Crédito: Nazca/Divulgação

“No Ventanas o bem-estar vai muito além do entretenimento. É realizar as tarefas rotineiras com mais facilidade, segurança e comodidade. Relaxar e comemorar com a consciência sustentável de estar preservando recursos naturais”, avalia Peixoto. As unidades partem de R$ 1,4 milhão.

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VENTANAS PRAIA DO CANTO

A concepção da arquitetura do empreendimento ficou a cargo de Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura Crédito: Nazca/Divulgação