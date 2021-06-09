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Novo 3 quartos na Praia do Canto terá fachada que muda a cada olhar

O Ventanas, planejado pela incorporadora Nazca e a construtora Abaurre, será localizado na Aleixo Neto, terá brises móveis na varanda gourmet que é uma verdadeira janela panorâmica para cidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:23

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:23

Ventanas Para do Canto - Abaurre/Nazca
Empreendimento terá apartamentos de três quartos com suíte de 110 metros quadrados com varanda gourmet Crédito: Nazca/Divulgação
A Praia do Canto é uma das regiões mais valorizadas de Vitória. O bairro agrega vários atrativos e, por isso, está entre os mais desejados, já que possibilita morar próximo a tudo: escolas, comércio e trabalho, entre eles bons restaurantes, hortifrutis e academias. Com isso, a região se torna uma das mais requisitadas por quem busca um imóvel de alto padrão. Uma novidade na região é o lançamento residencial Ventanas Praia do Canto, projetado pela incorporadora Nazca e a construtora Abaurre, localizado em um dos pontos mais nobres do bairro, a rua Aleixo Netto.
O empreendimento terá apartamentos de três quartos com suíte de 110 metros quadrados com varanda gourmet e breezes que permitem usufruir da varanda com ventilação natural, mantendo sua privacidade para os prédios vizinhos. Além disso, as unidades serão entregues com tomadas USB, fechadura biométrica e infraestrutura para automação das persianas. Outro diferencial são as garagens, já que cada unidade terá, em sua vaga, infraestrutura para a criação de um ponto de carregamento de veículos elétricos.
Ventanas Para do Canto - Abaurre/Nazca
Piscina com iluminação interna em LED e deck molhado Crédito: Nazca/Divulgação
“Os apartamentos são modernos e é possível personalizá-los de acordo com o estilo ou a necessidade da família. Além disso, uma janela panorâmica, dotada de brises móveis, leva os moradores a desfrutar da beleza de um cenário urbano único”, explica o diretor da Nazca, Breno Peixoto.
A concepção da arquitetura do empreendimento ficou a cargo de Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura. Já o paisagismo foi elaborado por Sinthia Ferrari. O verde integrado ao projeto arquitetônico pode ser observado já na fachada do Ventanas, onde se percebe a sustentabilidade do projeto, que além do impacto visual, proporcionam equilíbrio da luz, sombra e trazem mais privacidade e conforto para os moradores. Além disso, a vegetação está presente na maior parte do empreendimento, incluindo um jardim vertical na fachada.
Ventanas Para do Canto - Abaurre/Nazca
Breezes na fachada permitem usufruir da varanda com ventilação natural, mantendo sua privacidade para os prédios vizinhos Crédito: Nazca/Divulgação
“No Ventanas o bem-estar vai muito além do entretenimento. É realizar as tarefas rotineiras com mais facilidade, segurança e comodidade. Relaxar e comemorar com a consciência sustentável de estar preservando recursos naturais”, avalia Peixoto. As unidades partem de R$ 1,4 milhão.

SAIBA MAIS

VENTANAS PRAIA DO CANTO

Ventanas Para do Canto - Abaurre/Nazca
A concepção da arquitetura do empreendimento ficou a cargo de Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura Crédito: Nazca/Divulgação

Características:

apartamentos de 3 quartos com suíte e área privativa de 110m², com varanda gourmet com bancada, pontos de água, esgoto e elétrico. Tomadas USB nos apartamentos, infraestrutura para automação das persianas e fechadura biométrica/senha na entrada dos apartamentos.

Áreas comuns:

Aproveitamento de águas pluviais e dos ares-condicionados para limpeza das áreas comuns e manutenção dos jardins. Utilização de lâmpadas de LED e sensores de presença em todas as áreas de uso comum, infraestrutura do sistema de monitoramento por câmeras e pulmão de segurança. Garagens com projeto gráfico especial com revestimento e pintura com polímeros e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos de um ponto por apartamento.

Lazer:

Lazer com salão de festas, piscina com iluminação interna em LED e deck molhado, clube lounge, espaço gourmet, gourmet grill, espaço kids, solarium, quadra recreativa, fitness, espaço de compartilhamento, delivery room com geladeira e pet place no térreo.

Localização:

Rua Aleixo Netto, 545, Praia do Canto, Vitória (ES)

Valor:

a partir de R$ 1,4 milhão

Realização:

Abaurre e Nazca

Vendas e mais informações:

Lopes Imobiliária

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imoveis Praia do Canto Três Quartos Nazca Construtora Abaurre
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