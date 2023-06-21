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Cooperativa impulsiona Cachoeiro como polo regional de saúde

Unimed Sul Capixaba tem investido em equipamentos exclusivos na região Sul e em programas de promoção da saúde
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 11:39

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 11:39

O Hospital Materno-Infantil segue em plena modernização
O Hospital Materno-Infantil segue em plena modernização Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação
Com equipamentos de alta complexidade, hospitais para internação e atendimentos adulto e infantil, equipe altamente capacitada e programas de promoção da saúde, Cachoeiro de Itapemirim já é reconhecida como um polo regional de saúde. O posto é fruto de investimentos contínuos da Unimed Sul Capixaba, que conta com recursos próprios, exames exclusivos no Sul do Estado, ampla rede credenciada e serviços específicos voltados para áreas como cardiologia e oncologia, por exemplo.
“Em uma área tão importante como a da saúde, acompanhar as mudanças e avanços tecnológicos, bem como as novas demandas e necessidades dos clientes, significa, em muitos casos, salvar vidas”, justifica o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.
Os investimentos recentes da cooperativa deram forma a dois grandes centros de referência para a população de Cachoeiro de região: o Hospital Unimed, que completou três anos este ano, e o Hospital Materno-Infantil, que está sendo modernizado.
A base da Unimed Sul Capixaba é o compromisso da humanização no atendimento e o olhar para cada paciente de forma individual
A base da Unimed Sul Capixaba é o compromisso da humanização no atendimento e o olhar para cada paciente de forma individual Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação
O Hospital representa um divisor de águas para a área da saúde na região: são 129 leitos, sendo 20 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de Centro Cirúrgico com sala inteligente e unidade de hemodinâmica. O local abriga também, no anexo, as unidades Unimed Oncologia, Unimed Coração, Unimed Diagnóstico e Laboratório, todos equipados com as ferramentas e aparelhagens de última geração, sendo que alguns são exclusivos. 
Já o Materno-Infantil segue em plena modernização, com uma nova UTI Neonatal e Pediátrica, Centro Obstétrico reestruturado, duas salas de parto normal humanizado, Espaço Família (onde é possível que a família assista o parto por meio de um visor) e um novo Centro de Especialidades. A unidade conta ainda no anexo com Unimed Diagnóstico e Laboratório. Em breve terá um novo Pronto Atendimento adulto e infantil.
Com uma equipe altamente capacitada, os clientes da Unimed Sul Capixaba contam com um diferencial no atendimento
Os clientes da Unimed Sul Capixaba contam com um diferencial no atendimento Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação
Os recentes investimentos na área de oncologia também trouxeram a Unimed Sul Capixaba para posição de vanguarda. Atualmente, a cooperativa é a única da região a contar com o serviço de Radiologia Intervencionista, que possibilita a realização de procedimentos minimamente invasivos, e o serviço de Genética Médica, otimizando o diagnóstico de diversas formas de câncer.
Ainda na área diagnóstica, a cooperativa tem exclusividade na oferta do tomógrafo computadorizado de corpo inteiro com 160 canais, para captar imagens mais precisas; e conta com um aparelho de mamografia com o compressor curvo, que reduz em até 93% o desconforto para a mulher durante o exame, além de  aumentar a eficácia na descoberta do câncer de mama.
E somado ao acesso a equipamentos de última geração e equipe altamente capacitada, os clientes da Unimed Sul Capixaba contam com um diferencial no atendimento. Com o "Jeito de Cuidar", as condutas de funcionários e cooperados são pautadas no dia a dia tendo como base o compromisso da humanização no atendimento e o olhar para cada paciente de forma individual.
Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba
Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação
"Os investimentos que temos feito não são apenas escolhas estratégicas para nós, eles refletem uma necessidade para quem atua na área da saúde. Sabemos da grandiosidade e importância do Hospital Unimed para a região Sul e do quanto as nossas recentes escolhas nos trouxeram para este lugar de destaque"
Fernando Lemgruber - Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba
Clientes Unimed Sul Capixaba também encontram tecnologia na hora de se relacionar virtualmente com a cooperativa. O aplicativo de celular “Unimed Cliente” e a assistente virtual Isa (pelo WhatsApp (28) 2101-6255 ou pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br) oferecem uma série de serviços.
Além de atender clientes Unimed, as unidades da cooperativa também estão preparadas para receber clientes particular e de convênios.

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