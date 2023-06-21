Cooperativa impulsiona Cachoeiro como polo regional de saúde

Com equipamentos de alta complexidade, hospitais para internação e atendimentos adulto e infantil, equipe altamente capacitada e programas de promoção da saúde, Cachoeiro de Itapemirim já é reconhecida como um polo regional de saúde. O posto é fruto de investimentos contínuos da Unimed Sul Capixaba, que conta com recursos próprios, exames exclusivos no Sul do Estado, ampla rede credenciada e serviços específicos voltados para áreas como cardiologia e oncologia, por exemplo.
“Em uma área tão importante como a da saúde, acompanhar as mudanças e avanços tecnológicos, bem como as novas demandas e necessidades dos clientes, significa, em muitos casos, salvar vidas”, justifica o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.
Os investimentos recentes da cooperativa deram forma a dois grandes centros de referência para a população de Cachoeiro de região: o Hospital Unimed, que completou três anos este ano, e o Hospital Materno-Infantil, que está sendo modernizado.
O Hospital representa um divisor de águas para a área da saúde na região: são 129 leitos, sendo 20 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de Centro Cirúrgico com sala inteligente e unidade de hemodinâmica. O local abriga também, no anexo, as unidades Unimed Oncologia, Unimed Coração, Unimed Diagnóstico e Laboratório, todos equipados com as ferramentas e aparelhagens de última geração, sendo que alguns são exclusivos.
Já o Materno-Infantil segue em plena modernização, com uma nova UTI Neonatal e Pediátrica, Centro Obstétrico reestruturado, duas salas de parto normal humanizado, Espaço Família (onde é possível que a família assista o parto por meio de um visor) e um novo Centro de Especialidades. A unidade conta ainda no anexo com Unimed Diagnóstico e Laboratório. Em breve terá um novo Pronto Atendimento adulto e infantil.
Os recentes investimentos na área de oncologia também trouxeram a Unimed Sul Capixaba para posição de vanguarda. Atualmente, a cooperativa é a única da região a contar com o serviço de Radiologia Intervencionista, que possibilita a realização de procedimentos minimamente invasivos, e o serviço de Genética Médica, otimizando o diagnóstico de diversas formas de câncer.
Ainda na área diagnóstica, a cooperativa tem exclusividade na oferta do tomógrafo computadorizado de corpo inteiro com 160 canais, para captar imagens mais precisas; e conta com um aparelho de mamografia com o compressor curvo, que reduz em até 93% o desconforto para a mulher durante o exame, além de aumentar a eficácia na descoberta do câncer de mama.
E somado ao acesso a equipamentos de última geração e equipe altamente capacitada, os clientes da Unimed Sul Capixaba contam com um diferencial no atendimento. Com o "Jeito de Cuidar", as condutas de funcionários e cooperados são pautadas no dia a dia tendo como base o compromisso da humanização no atendimento e o olhar para cada paciente de forma individual.
"Os investimentos que temos feito não são apenas escolhas estratégicas para nós, eles refletem uma necessidade para quem atua na área da saúde. Sabemos da grandiosidade e importância do Hospital Unimed para a região Sul e do quanto as nossas recentes escolhas nos trouxeram para este lugar de destaque"
Clientes Unimed Sul Capixaba também encontram tecnologia na hora de se relacionar virtualmente com a cooperativa. O aplicativo de celular “Unimed Cliente” e a assistente virtual Isa (pelo WhatsApp (28) 2101-6255 ou pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br) oferecem uma série de serviços.
Além de atender clientes Unimed, as unidades da cooperativa também estão preparadas para receber clientes particular e de convênios.