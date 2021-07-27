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Conheça técnicas para rejuvenescer e tratar braços, pescoço e mãos

Tratamentos estéticos permitem reduzir sinais de envelhecimento, tratar manchas e estimular a produção de colágeno, mantendo a pele saudável

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 13:00
Conheça técnicas para rejuvenescer e tratar braços, pescoço e mãos
Karina Mazzini afirma que muito se fala em proteger o rosto com filtro solar, mas as outras partes do corpo também precisam de proteção. Crédito: Karina Mazzini/Divulgação
Normalmente, quando pensamos em procedimentos estéticos, a primeira parte do corpo que vem à mente é o rosto. No entanto, os sinais de envelhecimento podem ser notados em outras regiões também, como as mãos, o colo e até mesmo os braços.
“Quem mora no litoral, principalmente, tem o hábito de manter essas partes do corpo expostas ao sol e ao calor, já que a temperatura é muito quente”, explica a dermatologista Karina Mazzini. Segundo ela, muito se fala em proteger o rosto com filtro solar, mas as outras partes do corpo também precisam de proteção se ficarem expostas.
Entre as queixas de quem sente a aparência de algumas partes do corpo envelhecendo, as mais comuns são o excesso de flacidez, as rugas e as manchas.
“A causa principal da flacidez nos braços é a variação de peso e perda de colágeno, que ocorre em nosso corpo com o passar dos anos. A pele dessa área é bem fina e não muito elástica. É possível ajudar a tratar este problema mantendo uma alimentação saudável e praticando exercícios físicos regularmente”, diz a médica.
Karina explica que existem diversas tecnologias para estimular a produção de colágeno, diminuir as rugas, melhorar a flacidez, clarear a pele e tratar manchas.

CONFIRA ALGUNS TRATAMENTOS E COMO AGEM:

Microagulhamento

É o laser com maior potencial de penetração. Portanto, pode ser utilizado para tratar alvos profundos da pele ou tecido abaixo da pele.
Trabalha no fortalecimento da musculatura, melhorando também o aspecto estético da área tratada.
Rejuvenesce a pele por meio do tratamento de rugas, manchas escuras e cicatrizes.
Utilizado para tratamento de rugas, flacidez, cicatrizes e estrias.
Ativos que estimulam a produção do colágeno e promovem um efeito rejuvenescedor, com resultado natural e progressivo.
A técnica reduz a pigmentação de manchas, aumenta a produção de colágeno na área, melhora o aspecto das rugas, das linhas de expressão, cicatrizes de acne, manchas e auxilia no rejuvenescimento facial e clareamento da pele.

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