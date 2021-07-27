Conheça técnicas para rejuvenescer e tratar braços, pescoço e mãos

Karina Mazzini afirma que muito se fala em proteger o rosto com filtro solar, mas as outras partes do corpo também precisam de proteção. Crédito: Karina Mazzini/Divulgação

Normalmente, quando pensamos em procedimentos estéticos, a primeira parte do corpo que vem à mente é o rosto. No entanto, os sinais de envelhecimento podem ser notados em outras regiões também, como as mãos, o colo e até mesmo os braços.

“Quem mora no litoral, principalmente, tem o hábito de manter essas partes do corpo expostas ao sol e ao calor, já que a temperatura é muito quente”, explica a dermatologista Karina Mazzini. Segundo ela, muito se fala em proteger o rosto com filtro solar, mas as outras partes do corpo também precisam de proteção se ficarem expostas.

Entre as queixas de quem sente a aparência de algumas partes do corpo envelhecendo, as mais comuns são o excesso de flacidez, as rugas e as manchas.

“A causa principal da flacidez nos braços é a variação de peso e perda de colágeno, que ocorre em nosso corpo com o passar dos anos. A pele dessa área é bem fina e não muito elástica. É possível ajudar a tratar este problema mantendo uma alimentação saudável e praticando exercícios físicos regularmente”, diz a médica.

Karina explica que existem diversas tecnologias para estimular a produção de colágeno, diminuir as rugas, melhorar a flacidez, clarear a pele e tratar manchas.

CONFIRA ALGUNS TRATAMENTOS E COMO AGEM: