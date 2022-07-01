Capacitações gratuitas oferecidas pelo Crea-ES estimulam a produtividade agrícola no Estado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), nos últimos dois anos tem investido na capacitação dos profissionais da área Crédito: Crea-ES/Divulgação

Engana-se quem pensa que agricultura e tecnologia são áreas distintas. Pelo contrário, até o alimento chegar à mesa, muitas etapas de produção e inovação o envolveram, não só para garantir a produtividade, mas também a segurança alimentar. Hoje, o campo está mais digital do que nunca e o impacto disso promove a redução dos custos e mais sustentabilidade na hora do cultivo.

Quem confirma esses resultados é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP). Segundo um levantamento promovido pela Instituição, no último ano o agronegócio alcançou participação de 27,4% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Além disso, para a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), 67% das propriedades agrícolas no Brasil já adotaram algum tipo de inovação tecnológica e, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 84% dos agricultores utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola.

Profissionais em uma das capacitações práticas promovidas pelo Crea-ES Crédito: Crea-ES/Divulgação

Entretanto, para implementar essas tecnologias no campo, é preciso que os profissionais estejam cada vez mais capacitados e preparados para as inovações. Por isso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), além de atuar como órgão fiscalizador, nos últimos dois anos tem investido na capacitação dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências.

“Estamos vivendo um boom na agricultura e pecuária, mas ainda falta mão de obra qualificada. Nossa preocupação atual é promover essa atualização profissional. O objetivo é tornar a tecnologia acessível a esses trabalhadores para que assim a sociedade também saia ganhando com a garantia de uma segurança alimentar”, destaca o presidente do Crea-ES, Jorge Silva.

CREA-ES OFERECE CURSOS E WORKSHOPS

Só ano passado, por exemplo, foram mais de 105 palestras, seminários, workshops e cursos gratuitos oferecidos pelo Crea-ES, além de 110 bolsas de estudos sorteadas para os profissionais. Para 2022, a expectativa é aumentar os investimentos e levar mais oportunidades para profissionais no interior do Espírito Santo, junto ao programa de interiorização do Conselho.

“Quando viabilizamos a capacitação profissional, estamos contribuindo, ainda mais, para que o profissional seja inserido no mercado de trabalho. Não só isso, também garantimos a disseminação de técnicas e conhecimentos cada vez mais modernos e que, em muito, contribuem para o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e sustentável do nosso Estado”, afirma Jorge Silva.

Quem ficou interessado, pode acessar o site e ficar ligado na divulgação desses seminários na aba “Cursos e Eventos” Crédito: Crea-ES/Divulgação

Quem ficou interessado, pode acessar o site e ficar ligado na divulgação desses seminários na aba “Cursos e Eventos”. A programação é aberta para os profissionais da área, mas aqueles que são registrados no Crea-ES possuem preferência na hora das inscrições.

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