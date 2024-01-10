Alunos de pós-graduação médica atendem gratuitamente a população no ES

Antiga Ipemed, atualmente, a Afya Educação Médica é referência em pós-graduação em Medicina em todo Brasil Crédito: Afya/Divulgação

A educação continuada é indispensável na vida do médico, uma vez que permite que o profissional continue se desenvolvendo para cuidar cada vez melhor de seus pacientes. Para que consigam aplicar a teoria na prática, a Afya Educação Médica – antiga Ipemed –, referência em pós-graduação em Medicina em todo o país, oferece atendimentos gratuitos em diversas especialidades para o público como um diferencial na matriz curricular de seus cursos de pós-graduação e de aprimoramento profissional.

Dessa forma, enquanto gera um impacto positivo para a sociedade, a estrutura do programa de pós-graduação permite que os médicos apliquem seus conhecimentos, acompanhados por preceptores especialistas na área, nas aulas práticas que acontecem nos ambulatórios da instituição.

Na matriz curricular da Afya Educação Médica, o médico trabalha enquanto se especializa. “Nós prezamos por um modelo de ensino híbrido e com aulas concentradas em um final de semana do mês. Ou seja, o aluno tem maior autonomia para aliar estudo e vida profissional”, afirma o diretor da unidade da Afya Educação Médica em Vitória, Alexander de Castro Soares.

O diretor da unidade da Afya Educação Médica em Vitória, Alexander de Castro Soares, afirma que também é objetivo da instituição gerar impacto positivo para a sociedade Crédito: Afya/Divulgação

Com 15 unidades, um corpo docente composto 85% por mestres e doutores e mais de 13 mil médicos formados, a Afya Educação Médica também atua no Espírito Santo, onde, somente em 2023, já ofertou 2.192 atendimentos gratuitos.

“Oferecemos consultas ambulatoriais e procedimentos dermatológicos, como pequenas cirurgias e intervenções estéticas, como parte das aulas práticas, que acontecem nos 12 consultórios ambulatoriais e três salas voltadas para procedimentos cirúrgicos simples, ambos equipados para a prática clínica”, cita o diretor.

Sem contar que, ainda segundo Soares, as aulas contam com turmas reduzidas, concentradas em menos dias da semana, o que facilita ainda mais a rotina do médico.

Referência na Medicina

Desde 2006, a Afya Educação Médica se consolida como a maior referência em educação continuada na área médica do Brasil e expande sua presença nacional.

As aulas da pós-graduação médica da unidade da Afya Educação Médica em Vitória acontecem de forma presencial e híbrida Crédito: Afya Educação Médica/Divulgação

Já em 2019, até então, a denominada Ipemed passou a integrar o maior hub de educação e soluções digitais médicas do país, a Afya. E neste ano de 2023, incorporou o nome do grupo, passando a se chamar Afya Educação Médica.

“Única empresa que se relaciona com o médico em todas as etapas da carreira, a Afya é pioneira na adoção de práticas digitais voltadas para a aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, com soluções exclusivas que ajudam o dia a dia dos médicos”, aponta Soares.

Uma pesquisa realizada pela Afya, por meio da Faculdade FipGuanambi Afya, aponta que um a cada três médicos e estudantes de Medicina do país utilizam, pelo menos, uma solução digital do hub de educação.

São quase 300 mil usuários ativos impactando a vida de milhões de brasileiros ao ano por meio de atendimentos com suporte da tecnologia. “Se cada um deles atender cerca de cinco pacientes por dia, durante 20 dias no mês, são 360 milhões de pacientes atendidos”, observa Soares.

Em Vitória

A Afya Educação Médica no Espírito Santo fica localizada na Enseada do Suá, em Vitória, e opera desde julho de 2022

Confira a lista completa de cursos ofertados na capital capixaba na modalidade presencial e híbrida:

Ginecologia Ambulatorial



Dermatologia



Endocrinologia



Gastroenterologista



Geriatria



Nutrologia



Pediatria Geral



Psiquiatria



Medicina Intensiva Adulta e Neonatal



Reumatologia



Clínica em Dor



Neurologia



Neuropediatria



Psiquiatria da Infância e da Adolescência

“Oferecemos cursos que já são tradicionais no mercado, graças a um trabalho robusto e consolidado de um corpo docente qualificado, formado por professores locais e externos, e uma estrutura equipada para entregar um atendimento humanizado à população capixaba”, conclui Soares.



Ficou interessado em se consultar gratuitamente? Agende sua consulta pelo telefone (27) 99642-2631.

Agora, se você é médico e tem interesse em continuar os estudos, basta falar com um dos consultores da Afya Educação Médica, o contato é (27) 99527-7340.