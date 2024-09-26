5 dicas para deixar a vida na cozinha bem mais prática

Casa de carnes Brazeiro Prime oferece soluções para agilizar a vida na cozinha Crédito: Brazeiro Prime/Divulgação

Se você é conhecido por ser o cozinheiro do rolê e gosta de ir para a cozinha preparar um almoço caprichado ou um jantar especial, sabe que essa prática tem muitos benefícios. Além de supernutritiva e, às vezes, mais econômica, vestir o dólmã e colocar o famoso toque blanche permite um controle maior e o conhecimento da procedência dos alimentos.

Entretanto, com a correria do dia a dia, a gente sabe que nem sempre é fácil ter tempo para fazer as refeições da semana ou dedicar um tempo maior para os pratos. Por isso, muitas pessoas acabam recorrendo a lanches mais rápidos ou às entregas de aplicativo.

Quem está interessado em mudar essa situação ou precisa de algumas dicas para tornar a vida na cozinha mais prática, organização e planejamento são palavras-chave. Mas alguns produtos podem tornar esse processo mais ágil, como os famosos kits de carne, que contam com porções de cortes selecionados e podem ser uma mão na roda, ou quem sabe no fogão, para a rotina.

O Brazeiro Prime, em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, tem carnes para churrasco e para o dia a dia, além de kits para a semana e até churrasquinho todos os dias, a partir das 17h, para quem optar por comer no local. Para um dos gerentes da loja, Everaldo Sartório, oferecer todos estes serviços dentro da loja é o diferencial do estabelecimento.

“A gente tem um espaço aqui bem legal com mesas e cadeiras para as pessoas sentarem, ouvirem uma música ambiente e poderem escolher uma carne de qualidade, tanto para churrasco quanto para o dia a dia enquanto comem um churrasquinho. Tudo no mesmo lugar”, afirma.

O estabelecimento conta com opções para churrasco e para o dia a dia, além de kits para a semana e até churrasquinho todos os dias, a partir das 17h, para quem optar por comer no local Crédito: Brazeiro Prime/Divulgação

Mas não para por aí. Botar tudo na ponta do lápis e mudar a visão de estar na cozinha são pontos cruciais. Por isso, confira 5 dicas de como ter mais praticidade na cozinha e ajudar no hábito de preparar o próprio alimento.

1. Mantenha a organização

A organização é fundamental para otimizar o tempo na cozinha. Por isso, é importante sempre manter a pia limpa e as louças no lugar, especialmente na hora de cozinhar. Objetos que são utilizados diariamente devem estar ao seu alcance, preferencialmente embaixo. Já os itens usados em ocasiões especiais podem ficar mais afastados, tanto em prateleiras mais altas quanto na despensa.

2. Conte com a praticidade dos eletrodomésticos

Os eletrodomésticos podem ajudar a ganhar tempo na cozinha. Um exemplo são as fritadeiras elétricas sem óleo. Rápidas e versáteis, elas podem servir para preparar diversos alimentos como proteínas, legumes e verduras em um curto período.

Em relação à sua limpeza, pesadelo para muitos, algumas marcas aceitam a utilização de papel-manteiga sobre a grade. Com isso, os alimentos podem ser retirados com mais facilidade e quase não ficam resíduos para limpar.

3. Faça um planejamento semanal

O planejamento é um dos principais fatores para ajudar a ter mais agilidade na cozinha durante a semana. Antes de ir ao mercado, separe um tempo para definir qual será o cardápio dos próximos dias. Assim, toda a alimentação da semana será considerada e comprada de uma vez.

“Aqui no Brazeiro Prime, temos kits de carnes para a semana. São quatro opções de três ou quatro quilos, divididos em porções de 500g com vários tipos de proteínas para serem consumidas durante a semana”, explica um dos gerentes da loja, Everaldo Sartório.

4. Depois disso é só porcionar!

Com a rotina corrida, nem todo mundo tem tempo para cozinhar todos os dias. Por isso, o recomendado é separar um dia da semana para preparar vários alimentos ao mesmo tempo e em maior quantidade. Após isso, é só fracionar as refeições em potes e levá-los ao freezer.

5. Escolha locais que oferecem opções práticas

Lugares que reúnem mais de um serviço e oferecem soluções práticas para a rotina devem ser priorizados. “Para ajudar nesta tarefa, a casa de carnes Brazeiro Prime possui açougue com foco em carnes de qualidade e cortes especiais, contribuindo com uma alimentação mais segura e saudável”, finaliza o gerente.

Sobre o Brazeiro Prime

A loja possui duas unidades, que ficam no bairro Aeroporto e Gilberto Machado.