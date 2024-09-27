O governo do Espírito Santo deve abrir no próximo ano novos concursos públicos em diversos órgãos. Conforme o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025, encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa, estão previstas contratações de servidores em 24 órgãos e instituições.
É bom lembrar que se trata de uma previsão e os certames podem ou não serem realizados. Ainda não há uma estimativa de quantas vagas poderão ser abertas por meio de certames. A PLOA traça uma perspectiva de receita e despesas ligadas ao poder público ao longo do ano.
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explica que alguns dos certames já estão em andamento e serão concluídos no próximo ano, enquanto outros serão iniciados.
“A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) está em diálogo com as secretarias para atender às demandas por concursos públicos e ajustes salariais. A reserva orçamentária já contempla essa possibilidade”, afirmou o secretário.
Vaga para servidor: 24 órgãos públicos do ES devem fazer concursos em 2025
Duboc pontuou seleções voltadas para área de Segurança Pública, como polícias Civil e Penal, além de novas contratações para Secretaria de Educação (Sedu). “São concursos que acontecem todos os anos”, complementou.
O governador Renato Casagrande (PSB) já anunciou a abertura de certame para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Serão 1.026 vagas, das quais 850 para agente socioeducativo e 176 para diversas áreas técnicas. Os candidatos vão precisar ter os níveis médio e superior, respectivamente. O salário inicial de um agente socioeducativo é de R$ 3.614,04 e de um técnico superior socioeducativo é de R$ 7.222,76. A comissão organizadora já foi formada.
Outro concurso autorizado por Casagrande é o da Polícia Penal, com 600 vagas para quem tem o nível médio. O edital está previsto para ser publicado até março do ano que vem. A remuneração do cargo de policial penal é de R$ 4.717,08. Assim como o Iases, um grupo de servidores já trabalha na elaboração do processo seletivo.
Na Polícia Civil, um estudo está em andamento, junto à área econômica do governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), para verificar a possibilidade de realização de concurso. Em abril deste ano, em entrevista à colunista Vilmara Fernandes, o delegado-geral da PC, José Darcy Santos Arruda, falou sobre a necessidade de recompor os quadros da corporação e sobre a proposta de abrir mil vagas.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciou a contratação de professores, pedagogos e agentes de suporte educacional. O total de vagas ainda não foi anunciado oficialmente, mas a estimativa é de que sejam preenchidos mil postos. A comissão organizadora da Sedu também está formada.
A Assembleia Legislativa prepara novo concurso para servidores de vários níveis de escolaridade. A previsão é de que sejam abertas 40 vagas, com salários que variam de R$ 4,2 mil a R$ 13,7 mil.
Outro concurso bastante aguardado é o do Ministério Público estadual. O procurador-geral da instituição, Francisco Berdeal, em entrevista, afirmou que vai contratar novos servidores da área administrativa em breve.
Confira a lista
- PODERES E INSTITUIÇÕES
- Assembleia Legislativa
- Defensoria Pública
- Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
- ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
- Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)
- Corpo de Bombeiros
- Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
- Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
- Faculdade de Música
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes)
- Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor
- Fundo Estadual de Saúde
- Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
- Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)
- Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
- Junta Comercial
- Procuradoria Geral do Estado (PGE)
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Polícia Penal
- Secretaria de Educação (Sedu)
- Secretaria da Fazenda (Sefaz)
- Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)
- Secretaria de Turismo (Setur)
Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2025