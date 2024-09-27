Palácio Anchieta: Poder Executivo enviou à Assembleia Legislativa o previsão de receitas e gastos para 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

É bom lembrar que se trata de uma previsão e os certames podem ou não serem realizados. Ainda não há uma estimativa de quantas vagas poderão ser abertas por meio de certames. A PLOA traça uma perspectiva de receita e despesas ligadas ao poder público ao longo do ano.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explica que alguns dos certames já estão em andamento e serão concluídos no próximo ano, enquanto outros serão iniciados.

“A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) está em diálogo com as secretarias para atender às demandas por concursos públicos e ajustes salariais. A reserva orçamentária já contempla essa possibilidade”, afirmou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Vaga para servidor: 24 órgãos públicos do ES devem fazer concursos em 2025

Outro concurso autorizado por Casagrande é o da Polícia Penal, com 600 vagas para quem tem o nível médio. O edital está previsto para ser publicado até março do ano que vem. A remuneração do cargo de policial penal é de R$ 4.717,08. Assim como o Iases, um grupo de servidores já trabalha na elaboração do processo seletivo.

Assembleia Legislativa prepara novo concurso para servidores de vários níveis de escolaridade. A previsão é de que sejam abertas 40 vagas, com salários que variam de R$ 4,2 mil a R$ 13,7 mil.

Confira a lista

PODERES E INSTITUIÇÕES

Assembleia Legislativa

Defensoria Pública

Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

Corpo de Bombeiros

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)

Faculdade de Música

Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes)

Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor

Fundo Estadual de Saúde

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)

Junta Comercial

Procuradoria Geral do Estado (PGE)

Polícia Civil

Polícia Militar

Polícia Penal

Secretaria de Educação (Sedu)

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

Secretaria de Turismo (Setur)