Últimos dias para se inscrever no concurso público dos Correios

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) terminam na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro. São 3.511 vagas imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23 horas, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pela seleção.
Confira detalhes do edital
REQUISITOS
Para o cargo de agente dos Correios, o candidato precisa ter o nível médio, enquanto que para ocupar a função de analista dos Correios, nível superior.
CARGOS
- Agente dos Correios (3.099 vagas imediatas)
- Carteiro
- Analista dos Correios (412 vagas imediatas)
- Advogado
- Analista de sistemas
- Arquivista
- Arquiteto
- Assistente social
- Engenheiro
REMUNERAÇÃO
O salário para os cargos de nível médio é de R$ 2.429,26 e os de nível superior, R$ 6.872,48. Os selecionados recebem ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Desta forma, a remuneraão fica quase R$ 4 mil para os carteiros e R$ 8,5 mil para os demais.
CARGA HORÁRIA
44 horas semanais
VAGAS
São 9.486 vagas. Deste total, 3.511 são para preenchimento imediato, das quais 3.099 para cargos de nível médio e 412 para cargos de nível superior. Também tem 5.975 vagas para formação de cadastro de reserva. Os postos foram distribuídos por todo o país.
VAGAS PARA O ESPÍRITO SANTO
Para o Espírito Santo, são 37 chances para o cargo de agente, sendo 20 para Cachoeiro de Itapemirim, 14 para Linhares e uma para Vitória.
Já o cargo de analista tem nove oportunidades, sendo duas vagas para advogado, uma para analista de sistemas - suporte de sistemas, uma para arquiteto, duas para engenheiro civil, duas para engenheiro elétrico e uma para engenheiro mecânico.
RESERVA DE VAGAS
Do total de oportunidades, está a reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.
INSCRIÇÕES
De 10 a 28 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
TAXA DE INSCRIÇÃO
- Nível médio: R$ 39,80
- Nível superior: R$ 42
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, sendo esta última somente para os cargos de nível superior.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames ocorrerão em diversas cidades de todo país, no dia 15 de dezembro.
O QUE CAI NA PROVA
- Conhecimentos Básicos: 40 itens;
- Conhecimentos Complementares: 30 itens;
- Conhecimentos Específicos: 50 itens.
- Com caráter eliminatório e classificatório.
VALIDADE
O concurso dos Correios terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
CRONOGRAMA
- Inscrições: 10 a 28 de outubro
- Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 10 e 11 de outubro
- Data limite de pagamento das inscrições: 29 de outubro
- Convocação para provas: 6 de dezembro
- Divulgação dos locais de provas: 9 de dezembro
- Aplicação das provas: 15 de dezembro