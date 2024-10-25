Últimos dias para se inscrever no concurso público dos Correios

Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) terminam na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro. São 3.511 vagas imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872.

Confira detalhes do edital

REQUISITOS

Para o cargo de agente dos Correios, o candidato precisa ter o nível médio, enquanto que para ocupar a função de analista dos Correios, nível superior.

CARGOS

Agente dos Correios (3.099 vagas imediatas)

(3.099 vagas imediatas) Carteiro

Analista dos Correios (412 vagas imediatas)

(412 vagas imediatas) Advogado

Analista de sistemas

Arquivista

Arquiteto

Assistente social

Engenheiro

REMUNERAÇÃO

O salário para os cargos de nível médio é de R$ 2.429,26 e os de nível superior, R$ 6.872,48. Os selecionados recebem ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Desta forma, a remuneraão fica quase R$ 4 mil para os carteiros e R$ 8,5 mil para os demais.

CARGA HORÁRIA

44 horas semanais

VAGAS

São 9.486 vagas. Deste total, 3.511 são para preenchimento imediato, das quais 3.099 para cargos de nível médio e 412 para cargos de nível superior. Também tem 5.975 vagas para formação de cadastro de reserva. Os postos foram distribuídos por todo o país.

VAGAS PARA O ESPÍRITO SANTO

Para o Espírito Santo, são 37 chances para o cargo de agente, sendo 20 para Cachoeiro de Itapemirim, 14 para Linhares e uma para Vitória.

Já o cargo de analista tem nove oportunidades, sendo duas vagas para advogado, uma para analista de sistemas - suporte de sistemas, uma para arquiteto, duas para engenheiro civil, duas para engenheiro elétrico e uma para engenheiro mecânico.

RESERVA DE VAGAS

Do total de oportunidades, está a reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

INSCRIÇÕES

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível médio: R$ 39,80

R$ 39,80 Nível superior: R$ 42

ETAPAS

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, sendo esta última somente para os cargos de nível superior.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os exames ocorrerão em diversas cidades de todo país, no dia 15 de dezembro.

O QUE CAI NA PROVA

Conhecimentos Básicos: 40 itens;

Conhecimentos Complementares: 30 itens;

Conhecimentos Específicos: 50 itens.

Com caráter eliminatório e classificatório.

VALIDADE

O concurso dos Correios terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

CRONOGRAMA