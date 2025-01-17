Últimos dias para se inscrever no concurso dos hospitais universitários

Os interessados em trabalhar em um dos hospitais univesitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) devem se apressar. Isso porque as inscrições do concurso público com 545 vagas imediatas terminam na próxima segunda-feira (20). Os postos são para atuar nas áreas administrativa, assistencial e médica. Ao todo, foram publicados três editais.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.
Os selecionados vão trabalhar na sede administrativa e nos 45 hospitais universitários federais geridos pela estatal. Além do Distrito Federal, a Ebserh está presente em 24 estados (Acre e Rondônia são as exceções).
No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Há apenas uma vaga imediata no Estado.
As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em relação às cotas, o concurso garante o percentual mínimo de 20% das vagas a negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas, conforme determina a legislação.
As inscrições poderão ser feitas até 20 de janeiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150, dependendo da função escolhida.
O concurso contará com prova objetiva (todos os cargos) e discursiva (apenas para as carreiras da área administrativa). Os exames serão aplicados no dia 16 de março, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca durante o prazo de inscrições. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, conforme a necessidade do órgão.
Confira as vagas para o Espírito Santo
Oportunidades para profissionais no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes)
ÁREA MÉDICA
- Médico - Acupuntura
- Médico - Anestesiologia
- Médico - Dor
- Médico - Cardiologia
- Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva
- Médico - Cardiologia - Ergometria
- Médico - Ecocardiografia
- Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
- Médico - Cirurgia Cardiovascular
- Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular
- Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo
- Médico - Cirurgia Geral
- Médico - Cirurgia Oncológica
- Médico - Cirurgia Pediátrica (1)
- Médico - Cirurgia Plástica
- Médico - Cirurgia Torácica
- Médico - Cirurgia Vascular
- Médico - Coloproctologia
- Médico - Ecografia Vascular com Doppler
- Médico - Endoscopia Digestiva
- Médico - Endoscopia Respiratória
- Médico - Urologia
- Médico - 40 horas
- Médico - Alergia e Imunologia
- Médico - Angiologia
- Médico - Clínica Médica
- Médico - Endocrinologia e Metabologia
- Médico - Gastroenterologia
- Médico - Geriatria
- Médico - Hematologia e Hemoterapia
- Médico - Hepatologia
- Médico - Medicina Paliativa
- Médico - Nefrologia
- Médico - Nutrologia
- Médico - Oncologia Clínica
- Médico - Pneumologia
- Médico - Reumatologia
- Médico - Dermatologia
- Médico - Genética Médica
- Médico - Ginecologia e Obstetrícia
- Médico - Mamografia
- Médico - Mastologia
- Médico - Medicina Fetal
- Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia
- Médico - Infectologia
- Médico - Medicina de Emergência
- Médico - Medicina do Trabalho
- Médico - Medicina Física e Reabilitação
- Médico - Medicina Intensiva
- Médico - Densitometria Óssea
- Médico - Medicina do Sono
- Médico - Neurofisiologia Clínica
- Médico - Neurologia
- Médico - Oftalmologia
- Médico - Ortopedia e Traumatologia
- Médico - Otorrinolaringologia
- Médico - Patologia
- Médico - Cardiologia Pediátrica
- Médico - Endocrinologia Pediátrica
- Médico - Gastroenterologia Pediátrica
- Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica
- Médico - Infectologia Pediátrica
- Médico - Medicina do Adolescente
- Médico - Nefrologia Pediátrica
- Médico - Neonatologia
- Médico - Neurologia Pediátrica
- Médico - Nutrologia Pediátrica
- Médico - Pediatria
- Médico - Pneumologia Pediátrica
- Médico - Reumatologia Pediátrica
- Médico - Psiquiatria
- Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência
- Médico - Neurorradiologia
- Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
- Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia
- Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral
ÁREA ASSISTENCIAL
- Assistente Social
- Biomédico
- Cirurgião-Dentista
- Enfermeiro
- Enfermeiro - Auditoria
- Enfermeiro - Cardiologia
- Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica
- Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista
- Enfermeiro - Centro Cirúrgico
- Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia
- Enfermeiro - Educação em Enfermagem
- Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde
- Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia
- Enfermeiro - Infecção Hospitalar
- Enfermeiro - Nefrologia
- Enfermeiro - Neurologia
- Enfermeiro - Oncologia
- Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente
- Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia
- Enfermeiro - Saúde do Trabalhador
- Enfermeiro - Saúde Mental
- Enfermeiro - Terapia Intensiva
- Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal
- Enfermeiro - Transplantes
- Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica
- Farmacêutico
- Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico
- Fisioterapeuta
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Profissional de Educação Física
- Psicólogo - Psicologia Hospitalar
- Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho
- Psicólogo - Neuropsicologia
- Técnico em Análises Clínicas
- Técnico em Citopatologia
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador
- Técnico em Farmácia
- Técnico em Necropsia
- Técnico em Radiologia
- Técnico em Saúde Bucal
- Tecnólogo em Radiologia
- Terapeuta Ocupacional
ÁREA ADMINISTRATIVA
- Advogado
- Analista Administrativo - Administração
- Analista Administrativo - Administração Hospitalar
- Analista Administrativo - Gestão Hospitalar
- Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior
- Analista Administrativo - Publicidade e Propaganda
- Analista Administrativo - Relações Públicas
- Analista Administrativo - Contabilidade
- Analista Administrativo - Economia
- Analista Administrativo - Estatística
- Arquiteto
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro Clínico
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Analista de Tecnologia da Informação
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Assistente Administrativo