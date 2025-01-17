Últimos dias para se inscrever no concurso dos hospitais universitários

Hospital Universitário, em Marauípe Crédito: Ricardo Medeiros

Os interessados em trabalhar em um dos hospitais univesitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) devem se apressar. Isso porque as inscrições do concurso público com 545 vagas imediatas terminam na próxima segunda-feira (20). Os postos são para atuar nas áreas administrativa, assistencial e médica. Ao todo, foram publicados três editais.

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

Os selecionados vão trabalhar na sede administrativa e nos 45 hospitais universitários federais geridos pela estatal. Além do Distrito Federal, a Ebserh está presente em 24 estados (Acre e Rondônia são as exceções).

No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Há apenas uma vaga imediata no Estado.

As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em relação às cotas, o concurso garante o percentual mínimo de 20% das vagas a negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas, conforme determina a legislação.

As inscrições poderão ser feitas até 20 de janeiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150, dependendo da função escolhida.

O concurso contará com prova objetiva (todos os cargos) e discursiva (apenas para as carreiras da área administrativa). Os exames serão aplicados no dia 16 de março, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca durante o prazo de inscrições. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, conforme a necessidade do órgão.

Confira as vagas para o Espírito Santo

Oportunidades para profissionais no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes)

ÁREA MÉDICA

Médico - Acupuntura

Médico - Anestesiologia

Médico - Dor

Médico - Cardiologia

Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva

Médico - Cardiologia - Ergometria

Médico - Ecocardiografia

Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista

Médico - Cirurgia Cardiovascular

Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo

Médico - Cirurgia Geral

Médico - Cirurgia Oncológica

Médico - Cirurgia Pediátrica (1)

Médico - Cirurgia Plástica

Médico - Cirurgia Torácica

Médico - Cirurgia Vascular

Médico - Coloproctologia

Médico - Ecografia Vascular com Doppler

Médico - Endoscopia Digestiva

Médico - Endoscopia Respiratória

Médico - Urologia

Médico - 40 horas

Médico - Alergia e Imunologia

Médico - Angiologia

Médico - Clínica Médica

Médico - Endocrinologia e Metabologia

Médico - Gastroenterologia

Médico - Geriatria

Médico - Hematologia e Hemoterapia

Médico - Hepatologia

Médico - Medicina Paliativa

Médico - Nefrologia

Médico - Nutrologia

Médico - Oncologia Clínica

Médico - Pneumologia

Médico - Reumatologia

Médico - Dermatologia

Médico - Genética Médica

Médico - Ginecologia e Obstetrícia

Médico - Mamografia

Médico - Mastologia

Médico - Medicina Fetal

Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia

Médico - Infectologia

Médico - Medicina de Emergência

Médico - Medicina do Trabalho

Médico - Medicina Física e Reabilitação

Médico - Medicina Intensiva

Médico - Densitometria Óssea

Médico - Medicina do Sono

Médico - Neurofisiologia Clínica

Médico - Neurologia

Médico - Oftalmologia

Médico - Ortopedia e Traumatologia

Médico - Otorrinolaringologia

Médico - Patologia

Médico - Cardiologia Pediátrica

Médico - Endocrinologia Pediátrica

Médico - Gastroenterologia Pediátrica

Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica

Médico - Infectologia Pediátrica

Médico - Medicina do Adolescente

Médico - Nefrologia Pediátrica

Médico - Neonatologia

Médico - Neurologia Pediátrica

Médico - Nutrologia Pediátrica

Médico - Pediatria

Médico - Pneumologia Pediátrica

Médico - Reumatologia Pediátrica

Médico - Psiquiatria

Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência

Médico - Neurorradiologia

Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia

Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral

ÁREA ASSISTENCIAL

Assistente Social

Biomédico

Cirurgião-Dentista

Enfermeiro

Enfermeiro - Auditoria

Enfermeiro - Cardiologia

Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica

Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista

Enfermeiro - Centro Cirúrgico

Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia

Enfermeiro - Educação em Enfermagem

Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde

Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia

Enfermeiro - Infecção Hospitalar

Enfermeiro - Nefrologia

Enfermeiro - Neurologia

Enfermeiro - Oncologia

Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente

Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia

Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

Enfermeiro - Saúde Mental

Enfermeiro - Terapia Intensiva

Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal

Enfermeiro - Transplantes

Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica

Farmacêutico

Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Profissional de Educação Física

Psicólogo - Psicologia Hospitalar

Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho

Psicólogo - Neuropsicologia

Técnico em Análises Clínicas

Técnico em Citopatologia

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador

Técnico em Farmácia

Técnico em Necropsia

Técnico em Radiologia

Técnico em Saúde Bucal

Tecnólogo em Radiologia

Terapeuta Ocupacional

ÁREA ADMINISTRATIVA