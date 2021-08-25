Último dia para se inscrever no processo seletivo do Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) encerra nesta quarta-feira (25) as inscrições para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar 18 profissionais de nível superior. A remuneração varia de R$ 4,599,13 a R$ 5,416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
O atendimento ocorre até as 23h59, no site de seleções do governo do ES. Só será aceita uma inscrição por CPF.
As oportunidades estão previstas no edital 04/2021 para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e tecnólogo em saneamento ambiental. Os postos são destinadas a profissionais formados em Oceanografia, Biologia, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Engenharia Civil e Engenharia Química.
A seleção conta com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato. Os candidatos devem ficar atentos à documentação que comprova os dados declarados no ato da inscrição, pois a segunda etapa é eliminatória. Os selecionados vão atuar na parte de licenciamento.
O Iema vai abrir em breve concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira (24). Os salários variam de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56.