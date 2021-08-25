Último dia para se inscrever no processo seletivo do Iema

As oportunidades estão previstas no edital 04/2021 para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e tecnólogo em saneamento ambiental. Os postos são destinadas a profissionais formados em Oceanografia, Biologia, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Engenharia Civil e Engenharia Química.

A seleção conta com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato. Os candidatos devem ficar atentos à documentação que comprova os dados declarados no ato da inscrição, pois a segunda etapa é eliminatória. Os selecionados vão atuar na parte de licenciamento.