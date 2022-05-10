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40 vagas

Taxa de inscrição de concurso para delegado do ES será de R$ 113

Edital está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2022; salário inicial da carreira é de R$ 12.413,15. Processo seletivo terá sete etapas

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 10:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 mai 2022 às 10:14
A Delegacia Patrimonial de Transporte de Passageiros, sob a coordenação do Delegado Gabriel Monteiro, realizou na tarde desta quarta-feira, uma operação com abordagens aos ônibus do sistema transcol na Ilha do Príncipe, em Vitória
Operação da Polícia Civil em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O edital de abertura do concurso público para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo será publicado até junho deste ano. Serão 40 vagas, com salário inicial de R$ 12.413,15. A taxa de inscrição será de R$ 113.
Para participar, o candidato precisa ter concluído o curso superior de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de prática forense ou de atividade policial, em qualquer instituição de Segurança Pública.
A assinatura do contrato entre a corporação e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo processo seletivo, foi assinado na última quinta-feira (5).
O concurso contará com sete etapas: prova de questões objetivas; prova escrita (questões); exames de aptidão física de sanidade física e mental e psicotécnico; prova oral; avaliação de títulos; comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial; sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do processo seletivo para a recomposição do efetivo da corporação. Ele lembrou que foram convocadas duas turmas para preenchimento de diversos cargos, além de investimentos na aquisição de equipamentos, armas e viaturas, reforma de unidades policiais já existentes e construção de novas.
“Agora, temos um concurso para delegado em andamento. Os candidatos devem continuar se preparando e ficar atentos à publicação do edital”, destacou Arruda.
O concurso para delegado de Polícia Civil foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no final do ano passado.

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