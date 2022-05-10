Taxa de inscrição de concurso para delegado do ES será de R$ 113

Operação da Polícia Civil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para participar, o candidato precisa ter concluído o curso superior de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de prática forense ou de atividade policial, em qualquer instituição de Segurança Pública.

O concurso contará com sete etapas: prova de questões objetivas; prova escrita (questões); exames de aptidão física de sanidade física e mental e psicotécnico; prova oral; avaliação de títulos; comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial; sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do processo seletivo para a recomposição do efetivo da corporação. Ele lembrou que foram convocadas duas turmas para preenchimento de diversos cargos, além de investimentos na aquisição de equipamentos, armas e viaturas, reforma de unidades policiais já existentes e construção de novas.

“Agora, temos um concurso para delegado em andamento. Os candidatos devem continuar se preparando e ficar atentos à publicação do edital”, destacou Arruda.