Taxa de inscrição de concurso para delegado do ES será de R$ 113

O edital de abertura do concurso público para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo será publicado até junho deste ano. Serão 40 vagas, com salário inicial de R$ 12.413,15. A taxa de inscrição será de R$ 113.
Para participar, o candidato precisa ter concluído o curso superior de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de prática forense ou de atividade policial, em qualquer instituição de Segurança Pública.
A assinatura do contrato entre a corporação e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo processo seletivo, foi assinado na última quinta-feira (5).
O concurso contará com sete etapas: prova de questões objetivas; prova escrita (questões); exames de aptidão física de sanidade física e mental e psicotécnico; prova oral; avaliação de títulos; comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial; sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do processo seletivo para a recomposição do efetivo da corporação. Ele lembrou que foram convocadas duas turmas para preenchimento de diversos cargos, além de investimentos na aquisição de equipamentos, armas e viaturas, reforma de unidades policiais já existentes e construção de novas.
“Agora, temos um concurso para delegado em andamento. Os candidatos devem continuar se preparando e ficar atentos à publicação do edital”, destacou Arruda.
O concurso para delegado de Polícia Civil foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no final do ano passado.