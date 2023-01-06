Serra abre seleção para professor e cuidador com salário até R$ 3,8 mil

Oportunidade para profissionais temporários na Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para os processos seletivos de professores e cuidadores temporários. Os selecionados vão assinar contrato temporário com a Secretaria de Educação do município. Os salários podem chegar a R$ 3,8 mil mensais.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico selecao.serra.es.gov.br

Para a realização do cadastro, o candidato precisa abrir a aba de processo seletivo com inscrições abertas e fazer sua inscrição, no ícone azul do lado direito da tela. Uma vez cadastrado, o próximo passo é a inscrição para o cargo desejado. É importante ressaltar que só é permitido realizar o cadastro uma única vez

Para professores, a seleção tem como objetivo formar cadastro reserva. Será possível se inscrever em até dois cargos, desde que se enquadrem nos pré-requisitos necessários e não tenham conflitos de horários.

A remuneração varia de R$ 2.451,19 a R$ 3.802,35, conforme titulação do candidato. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 525. A carga horária é de 25 horas semanais.

A prefeitura informou que o processo seletivo é destinado a complementar o cadastro reserva referente ao Edital n° 007/2022, uma vez que alguns cargos não obtiveram número de classificados suficiente para atendimento ao ano letivo de 2023.

As vagas são para:

Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Intelectual/Mental

Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Auditiva

Professor MaPA – Educação Especial Deficiência Visual,

Professor MaPA – Educação Especial /Altas Habilidades/ Superdotação

Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico

Professor MaPB Arte

Professor MaPB – Matemática

Professor MaPB – Inglês.

Cuidador

A Prefeitura da Serra também lançou processo seletivo simplificado para cadastro reserva de cuidador para estudantes com deficiência. O salário é de R$ 1.212, para carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 525. O cargo exige que o candidato tenha o ensino médio completo.

A função tem como atribuições: