Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Serra abre seleção para professor e cuidador com salário até R$ 3,8 mil
Temporários

Serra abre seleção para professor e cuidador com salário até R$ 3,8 mil

Interessados podem se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 8 de janeiro; serão permitidas duas inscrições por candidatos, desde que não haja conflitos de horários

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 14:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jan 2023 às 14:55
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Oportunidade para profissionais temporários na Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para os processos seletivos de professores e cuidadores temporários. Os selecionados vão assinar contrato temporário com a Secretaria de Educação do município. Os salários podem chegar a R$ 3,8 mil mensais.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico selecao.serra.es.gov.br
Para a realização do cadastro, o candidato precisa abrir a aba de processo seletivo com inscrições abertas e fazer sua inscrição, no ícone azul do lado direito da tela. Uma vez cadastrado, o próximo passo é a inscrição para o cargo desejado. É importante ressaltar que só é permitido realizar o cadastro uma única vez
Para professores, a seleção tem como objetivo formar cadastro reserva. Será possível se inscrever em até dois cargos, desde que se enquadrem nos pré-requisitos necessários e não tenham conflitos de horários.
A remuneração varia de R$ 2.451,19 a R$ 3.802,35, conforme titulação do candidato. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 525. A carga horária é de 25 horas semanais.
A prefeitura informou que o processo seletivo é destinado a complementar o cadastro reserva referente ao Edital n° 007/2022, uma vez que alguns cargos não obtiveram número de classificados suficiente para atendimento ao ano letivo de 2023.
As vagas são para:
  • Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Intelectual/Mental
  • Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Auditiva
  • Professor MaPA – Educação Especial Deficiência Visual, 
  • Professor MaPA – Educação Especial /Altas Habilidades/ Superdotação
  • Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico
  • Professor MaPB  Arte
  • Professor MaPB – Matemática
  • Professor MaPB – Inglês.

Cuidador

A Prefeitura da Serra também lançou processo seletivo simplificado para cadastro reserva de cuidador para estudantes com deficiência. O salário é de R$ 1.212, para carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 525. O cargo exige que o candidato tenha o ensino médio completo.
A função tem como atribuições:
  • Acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele somente as atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma;  
  • Escutar, estar atento às necessidades do estudante;  
  • Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;  
  • Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;  
  • Auxiliar na locomoção de estudantes cadeirantes que não consigam se locomover de forma autônoma;  
  • Realizar mudanças de posição do estudante cadeirante para maior conforto e consequente aproveitamento das atividades escolares; 
  • Comunicar à equipe da escola quaisquer alterações de comportamento do estudante cuidado que possam ser observadas;  
  • Acompanhar os estudantes nas atividades recreativas;  acompanhar o estudante em outras situações que se fizerem necessárias para realização das atividades cotidianas durante a permanência na escola. 

LEIA MAIS

Casagrande promete 5 mil vagas em concursos no primeiro ano do novo governo

Ano começa com mais de 230 concursos abertos e 26 mil vagas em todo o país

Os concursos públicos federais e do ES previstos para 2023

Banestes abre concurso público com vagas de níveis médio e superior

Quase 200 concursos e seleções têm mais de 19 mil vagas no país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados