Serra abre seleção para professor e cuidador com salário até R$ 3,8 mil

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para os processos seletivos de professores e cuidadores temporários. Os selecionados vão assinar contrato temporário com a Secretaria de Educação do município. Os salários podem chegar a R$ 3,8 mil mensais.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico selecao.serra.es.gov.br.
Para a realização do cadastro, o candidato precisa abrir a aba de processo seletivo com inscrições abertas e fazer sua inscrição, no ícone azul do lado direito da tela. Uma vez cadastrado, o próximo passo é a inscrição para o cargo desejado. É importante ressaltar que só é permitido realizar o cadastro uma única vez
Para professores, a seleção tem como objetivo formar cadastro reserva. Será possível se inscrever em até dois cargos, desde que se enquadrem nos pré-requisitos necessários e não tenham conflitos de horários.
A remuneração varia de R$ 2.451,19 a R$ 3.802,35, conforme titulação do candidato. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 525. A carga horária é de 25 horas semanais.
A prefeitura informou que o processo seletivo é destinado a complementar o cadastro reserva referente ao Edital n° 007/2022, uma vez que alguns cargos não obtiveram número de classificados suficiente para atendimento ao ano letivo de 2023.
As vagas são para:
- Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Intelectual/Mental
- Professor MaPA – Educação Especial / Deficiência Auditiva
- Professor MaPA – Educação Especial Deficiência Visual,
- Professor MaPA – Educação Especial /Altas Habilidades/ Superdotação
- Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico
- Professor MaPB Arte
- Professor MaPB – Matemática
- Professor MaPB – Inglês.
Cuidador
A Prefeitura da Serra também lançou processo seletivo simplificado para cadastro reserva de cuidador para estudantes com deficiência. O salário é de R$ 1.212, para carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 525. O cargo exige que o candidato tenha o ensino médio completo.
A função tem como atribuições:
- Acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele somente as atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma;
- Escutar, estar atento às necessidades do estudante;
- Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
- Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;
- Auxiliar na locomoção de estudantes cadeirantes que não consigam se locomover de forma autônoma;
- Realizar mudanças de posição do estudante cadeirante para maior conforto e consequente aproveitamento das atividades escolares;
- Comunicar à equipe da escola quaisquer alterações de comportamento do estudante cuidado que possam ser observadas;
- Acompanhar os estudantes nas atividades recreativas; acompanhar o estudante em outras situações que se fizerem necessárias para realização das atividades cotidianas durante a permanência na escola.