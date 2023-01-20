Sejus abre seleção para inspetor penitenciário temporário

Sejus contrata profissionais para atuar nas unidades prisionais Crédito: Sejus / Divulgação

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar inspetor penitenciário temporário. A oferta é de 71 vagas, sendo 65 para trabalhar nas unidades prisionais da Grande Vitória e seis para Aracruz. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino.

A remuneração é de R$ 3.562,91, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou 24x72, ou ainda em horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

Para participar, é necessário ter o ensino médio; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria de Habilitação “B” ou superior; idade mínima de 18 anos na data de encerramento da inscrição; apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses; entre outros requisitos.

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 30 de janeiro até as 18 horas de 10 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br . Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

A seleção contará com três etapas: a inscrição, a classificação nas etapas e a assinatura do contrato de prestação de serviços para o exercício de suas atribuições. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratos terão duração de um ano.

Atribuições do cargo