Sejus abre seleção para inspetor penitenciário temporário

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar inspetor penitenciário temporário. A oferta é de 71 vagas, sendo 65 para trabalhar nas unidades prisionais da Grande Vitória e seis para Aracruz. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino.
A remuneração é de R$ 3.562,91, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou 24x72, ou ainda em horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.
Para participar, é necessário ter o ensino médio; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria de Habilitação “B” ou superior; idade mínima de 18 anos na data de encerramento da inscrição; apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses; entre outros requisitos.
As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 30 de janeiro até as 18 horas de 10 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
A seleção contará com três etapas: a inscrição, a classificação nas etapas e a assinatura do contrato de prestação de serviços para o exercício de suas atribuições. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratos terão duração de um ano.
Atribuições do cargo
- Proteger pessoas e bens no âmbito da atividade penitenciária;
- Preservar a ordem, repelindo a violência, no âmbito da atividade penitenciária;
- Desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais;
- Exercer atividades de movimentação e vigilância de presos na área interna da unidade e externa por ocasião do comparecimento aos juizados, redes hospitalares de assistência médica e odontológica;
- Realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário;
- Realizar revistas nos presos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre as unidades prisionais, observando os aspectos legais;
- Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; vistoriar todo e qualquer veículo que entre ou saia dos estabelecimentos prisionais;
- Desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas a presos;
- Auxiliar na movimentação dos detentos/presos para entrada e saída das salas de aula;
- Manter as disciplinas nos espaços educacionais;
- Organizar os horários e deslocamentos para idas aos banheiros e/ou para beber água, durante o horário de atividade escolar;
- Realizar outras atribuições correlatas.