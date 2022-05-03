Sedu libera resultado de concurso para professores e agentes

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta terça-feira (3) o resultado preliminar das provas objetivas e discursivas (redação e estudo de caso) do concurso público para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional.
Para conferir, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela seleção. O acesso deve ser feito por meio do número do CPF ou do número de inscrição e do código informado na folha de anotação do candidato no dia da prova.
Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso nos dias 4 e 5 de maio. A Folha de Respostas dos exames estará disponível para os candidatos no mesmo período. Após analisar as solicitações, a organizadora vai divulgar o resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, além do provisório da avaliação de títulos.
O concurso da Sedu oferece 1.500 vagas, sendo 800 para professores, 100 para pedagogos e 600 para agentes de suporte educacional. O salário pode chegar a R$ 4.975.