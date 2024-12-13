Sedu do ES publica edital de concurso com 1.290 vagas

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) publicou nesta sexta-feira (13) o edital de abertura do concurso público com 1.290 vagas. São 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661,13 a R$ 6.018,32.

As inscrições poderão ser feitas de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas

As provas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025.

Saiba mais

VAGAS

1.290. Haverá reserva de vags para candidatos com deficiência (10%), negros (20%) e indígenas (5%).

CARGOS

Agente de suporte educacional (290)

Professor B – Arte (50)

Professor B – Biologia/Ciências (75)

Professor B – Educação Física (50)

Professor B – Filosofia (30)

Professor B – Física (30)

Professor B – Geografia (65)

Professor B – História (65)

Professor B – Língua Inglesa (55)

Professor B – Língua Portuguesa (200)

Professor B – Matemática (240)

Professor B – Química (40)

Professor B – Sociologia (30)

Professor P – Pedagogo (60)

REQUISITOS



Os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional precisam ter o ensino médio, enquanto que os professores e pedagogos devem ter nível superior na disciplina que for se inscrever.

REMUNERAÇÃO

Agente de Suporte Educacional: R$ 2.661,13

Para professor e pedagogo, o salário é definido de acordo com a titulação do candidato:

Licenciatura: R$ 3.265,94

Licenciatura e pós-graduação: R$ 3.429,24

Licenciatura e mestrado: R$ 4.458,01

Licenciatura e doutorado: R$ 6.018,32

CARGA HORÁRIA

Será de 40 horas semanais para agente de suporte educacional.

Já para professores e pedagogos, a jornada de trabalho é de 25 horas por semana. Por conveniência e necessidade da organização de rede escolar da Sedu, o candidato poderá ser alocado em unidade escolar com oferta de educação em tempo integral, mediante complementação de carga horária, com jornada de 35 ou 40 horas semanais nos termos da Lei Complementar nº 928, de 25 de novembro de 2019.

INSCRIÇÕES

Fundação Carlos Chagas Os candidatos poderão ser feitas das 10 horas do dia 16 de dezembro de 2024 até as 23h59 de 21 de janeiro de 2025, no site da

TAXA DE INSCRIÇÃO

Para os cargos de professor e pedagogo, a taxa de inscrição é de R$ 85 e para o cargo de agente de suporte educacional R$ 70.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO

Podem pedir isenção do valor os seguintes candidatos:

Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for membro de família de baixa renda

Doadores de medula óssea

Pessoa física que se declara isenta da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo

Pessoas com deficiência

Doadores de sangue

A solicitação do benefício pode ser feita no período das 10 horas do dia 16 de dezembro até as 23h59 de 20 de dezembro, no site da inscrição

ETAPAS

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas, para todos os cargos

Prova discursiva, para todos os cargos

Avaliação de títulos, para pedagogos e professores

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha.

COMO SERÁ A PROVA

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha.

Agente de suporte educacional

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Uso tecnológico na educação e informática básica

Atualidade

Conhecimentos específicos

Legislação básica

Redação de expedientes

Noções de relações humanas

Noções de matemática e raciocínio Lógico

Redação

Professor e pedagogo

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Psicologia de aprendizagem

Conhecimentos pedagógicos

Uso tecnológico na educação e informática básica

Conhecimentos específicos

Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação

Componente curricular do professor