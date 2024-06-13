Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) vai abrir concurso público para contratar novos servidores efetivos. As oportunidades serão para os cargos de professor, pedagogo e agente de suporte educacional. A pasta, entretanto, não informou quantas vagas serão oferecidas no certame. A previsão é de que o edital seja divulgado no segundo semestre.

O primeiro passo para a realização do processo seletivo já foi dado com a instituição da comissão organizadora que vai coordenar, acompanhar e promover a realização da seleção. A portaria 770-S de 12 de junho de 2024 que lista o nome do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13).

A comissão conta com servidores da Sedu, da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes) e dos Servidores Públicos (Sindipublicos).

Para concorrer aos cargos de professores e pedagogos, os candidatos precisam ter licenciatura plena na área que for concorrer. Já o requisito para agente de suporte educacional é ter o nível médio.

O último concurso para professores da Sedu foi realizado em 2022 e ofereceu 1.500 vagas para diversos cargos. A organização foi da Fundação Carlos Chagas, com mais de 58 mil inscrições. Na época, o salário variava de R$ 2.700 a R$ 4.975 para professores e pedagogos. Já os agentes tinham ganhos de R$ 1.889.