A Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para contratar novos servidores efetivos. As oportunidades serão para os cargos de professor, pedagogo e agente de suporte educacional. A pasta, entretanto, não informou quantas vagas serão oferecidas no certame. A previsão é de que o edital seja divulgado no segundo semestre.
O primeiro passo para a realização do processo seletivo já foi dado com a instituição da comissão organizadora que vai coordenar, acompanhar e promover a realização da seleção. A portaria 770-S de 12 de junho de 2024 que lista o nome do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13).
Em entrevista à CBN, em dezembro de 2023, o governador do Estado Renato Casagrande (PSB) confirmou a realização do concurso para a substituição de profissionais temporários. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo ressaltou que “certames na área de Educação devem ocorrer todos os anos”.
A comissão conta com servidores da Sedu, da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes) e dos Servidores Públicos (Sindipublicos).
Para concorrer aos cargos de professores e pedagogos, os candidatos precisam ter licenciatura plena na área que for concorrer. Já o requisito para agente de suporte educacional é ter o nível médio.
O último concurso para professores da Sedu foi realizado em 2022 e ofereceu 1.500 vagas para diversos cargos. A organização foi da Fundação Carlos Chagas, com mais de 58 mil inscrições. Na época, o salário variava de R$ 2.700 a R$ 4.975 para professores e pedagogos. Já os agentes tinham ganhos de R$ 1.889.
Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais