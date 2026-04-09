Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Pessoas em situação de vulnerabilidade social vão ter a oportunidade de obter documentações de forma gratuita durante a Semana Nacional do Registro Civil, conhecida como “Registre-se!”. O mutirão vai ser realizado na próxima semana, entre os dias 14 e 17 de abril.

Durante os quatro dias de mobilização, instituições públicas e cartórios estarão reunidos na Casa do Cidadão, em Vitória, para oferecer serviços gratuitos, como a emissão da segunda via de Certidões de Nascimento e Casamento e da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas a partir de 12 anos. A ação é organizada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-ES), em parceria com o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e outros órgãos, como a Polícia Científica e a Prefeitura de Vitória.