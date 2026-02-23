Sedu deve convocar mais professores aprovados em concurso de 2025

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

As oportunidades contemplaram os cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (pedagogo) e professor MaPB (ensinos fundamental e médio).

A informação foi divulgada pelo Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em vídeo publicado no Instagram. Segundo ele, foi encaminhado ao governador Renato Casagrande o pedido de ampliação do número de vagas, com o objetivo de possibilitar novas nomeações. “Acabo de encaminhar ao governador Renato Casagrande o pedido para a ampliação das vagas, visando à nomeação de quem foi aprovado além do número inicial”, afirmou o secretário.

De acordo com Vitor de Angelo, inicialmente foram convocados mil candidatos. No entanto, parte deles não tomou posse. Diante disso, a Sedu realizou nova convocação de 146 profissionais para completar o quadro de aprovados dentro do limite de vagas estabelecido no concurso.

O secretário também informou que profissionais contratados em regime de Designação Temporária (DT) poderão ser substituídos gradualmente com a chegada dos novos concursados, que passarão por processo de realocação. “Estamos dedicando um esforço especial para garantir a realocação de vocês. Sabemos da importância do trabalho realizado e estamos trabalhando para que essa transição ocorra da melhor forma possível para todos”, concluiu.