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Ampliação de vagas

Sedu deve convocar mais professores aprovados em concurso de 2025

Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, informou que pedido foi encaminhada ao governador; número de possíveis nomeações ainda não foi divulgado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 18:32

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

23 fev 2026 às 18:32
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) pretende convocar candidatos excedentes do concurso público n° 01/2024, que ofertou 1.290 vagas para a rede estadual de ensino. Os excedentes são candidatos que atingiram nota suficiente para aprovação, mas ficaram fora do número inicial de vagas previstas no edital.
As oportunidades contemplaram os cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (pedagogo) e professor MaPB (ensinos fundamental e médio).
A informação foi divulgada pelo Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em vídeo publicado no Instagram. Segundo ele, foi encaminhado ao governador Renato Casagrande o pedido de ampliação do número de vagas, com o objetivo de possibilitar novas nomeações. “Acabo de encaminhar ao governador Renato Casagrande o pedido para a ampliação das vagas, visando à nomeação de quem foi aprovado além do número inicial”, afirmou o secretário.
De acordo com Vitor de Angelo, inicialmente foram convocados mil candidatos. No entanto, parte deles não tomou posse. Diante disso, a Sedu realizou nova convocação de 146 profissionais para completar o quadro de aprovados dentro do limite de vagas estabelecido no concurso.
O secretário também informou que profissionais contratados em regime de Designação Temporária (DT) poderão ser substituídos gradualmente com a chegada dos novos concursados, que passarão por processo de realocação. “Estamos dedicando um esforço especial para garantir a realocação de vocês. Sabemos da importância do trabalho realizado e estamos trabalhando para que essa transição ocorra da melhor forma possível para todos”, concluiu.
Até o momento, foi oficializada apenas a convocação dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas originalmente ofertado. , Ainda não há definição sobre o número de candidatos que poderão ser chamados, caso a ampliação seja autorizada. 

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