Sedu contrata profissionais de nível superior temporários

Sedu tem oportunidades para quem tem nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de técnico de nível superior, em regime de designação temporária. Os selecionados vão atuar na Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie).

As oportunidades são destinadas a assistentes sociais e psicólogos. A remuneração é de R$ 4.875,08, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever até 11 de maio, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br . A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e os aprovados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Sedu.