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Processo seletivo

Sedu contrata profissionais de nível superior temporários

Oportunidades são para formação de cadastro de reserva nos cargos de assistente social e psicólogos; interessados podem se inscrever até 11 de maio

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2022 às 16:16
Sedu
Sedu tem oportunidades para quem tem nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de técnico de nível superior, em regime de designação temporária. Os selecionados vão atuar na Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie).
As oportunidades são destinadas a assistentes sociais e psicólogos. A remuneração é de R$ 4.875,08, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever até 11 de maio, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e os aprovados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Sedu.
A Sedu informou que a Apoie tem como objetivo desenvolver ações para contribuir no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes da Rede Estadual de Ensino. Além disso, a iniciativa visa fomentar nas escolas a construção de narrativas e estratégias que colaborem para o bem-estar no ambiente escolar.

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