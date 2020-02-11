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Jovens talentos

Secretaria de saúde do ES oferece mais de 180 vagas em residência médica

As oportunidades estão em 10 municípios. Os interessados têm até o dia 13 de fevereiro para se inscrever

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 20:24
Oportunidades de residência para estudantes de cursos na áreas da saúde. Crédito: Anadem/ Divulgação
Começam nesta terça-feira (11) as inscrições para as 181 vagas em residência médica e multiprofissional oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Para participar, os interessados devem ter concluído o cursos de graduação na área ou estarem na condição de estudante concluinte. As oportunidades são para municípios de VitóriaVila VelhaSerra, CariacicaLinharesColatinaSão MateusAracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro.
São 38 chances para os estudantes de Medicina nos Programas de Residência Médica (PRM) nas áreas de Acupuntura, Homeopatia, Medicina de Família e Comunidade, e Psiquiatria. As outras 143 vagas são para Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Cuidado Paliativo, Saúde Mental, e Saúde da Família, para demais cursos como Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, e Odontologia.
Os interessados têm até às 23h59min desta quinta-feira (13), para se inscrever em qualquer um dos programas. O cadastro está aberto no site do Governo do Estado para as opções de Residência Médica, com taxa de inscrição no valor de R$ 400, e Residência Multiprofissional, com pagando a taxa de R$ 200. Os residentes selecionados irão receber bolsa que varia de R$ 3.330,43 a R$ 4.500, dependendo do programa.

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A seleção será por meio de prova objetiva que será realizada no dia 17 de fevereiro, em Vitória, a partir das 14h. O resultado final será divulgado no dia 21 de fevereiro. Os editais dos dois processos podem ser acessados no site da secretaria, na aba Residências. As dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3347-5782.

CONFIRA OS CURSOS COM OPORTUNIDADES DE RESIDÊNCIA

  • PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
Inscrições no site
  • Municípios: Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus
  • Curso: Medicina
  • PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Inscrições no site
  • Municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro
  • Cursos:
  • Serviço Social 
  • Ciências biológicas 
  • Educação Física 
  • Enfermagem 
  • Farmácia ou Farmácia e bioquímica 
  • Fisioterapia 
  • Fonoaudiologia 
  • Medicina veterinária
  • Nutrição 
  • Odontologia
  • Psicologia
  • Terapia Ocupacional
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