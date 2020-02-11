Secretaria de saúde do ES oferece mais de 180 vagas em residência médica

São 38 chances para os estudantes de Medicina nos Programas de Residência Médica (PRM) nas áreas de Acupuntura, Homeopatia, Medicina de Família e Comunidade, e Psiquiatria. As outras 143 vagas são para Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Cuidado Paliativo, Saúde Mental, e Saúde da Família, para demais cursos como Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, e Odontologia.