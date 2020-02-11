Secretaria de saúde do ES oferece mais de 180 vagas em residência médica

Começam nesta terça-feira (11) as inscrições para as 181 vagas em residência médica e multiprofissional oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Para participar, os interessados devem ter concluído o cursos de graduação na área ou estarem na condição de estudante concluinte. As oportunidades são para municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro.
São 38 chances para os estudantes de Medicina nos Programas de Residência Médica (PRM) nas áreas de Acupuntura, Homeopatia, Medicina de Família e Comunidade, e Psiquiatria. As outras 143 vagas são para Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Cuidado Paliativo, Saúde Mental, e Saúde da Família, para demais cursos como Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, e Odontologia.
Os interessados têm até às 23h59min desta quinta-feira (13), para se inscrever em qualquer um dos programas. O cadastro está aberto no site do Governo do Estado para as opções de Residência Médica, com taxa de inscrição no valor de R$ 400, e Residência Multiprofissional, com pagando a taxa de R$ 200. Os residentes selecionados irão receber bolsa que varia de R$ 3.330,43 a R$ 4.500, dependendo do programa.
A seleção será por meio de prova objetiva que será realizada no dia 17 de fevereiro, em Vitória, a partir das 14h. O resultado final será divulgado no dia 21 de fevereiro. Os editais dos dois processos podem ser acessados no site da secretaria, na aba Residências. As dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3347-5782.
CONFIRA OS CURSOS COM OPORTUNIDADES DE RESIDÊNCIA
- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
- Municípios: Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus
- Curso: Medicina
- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
- Municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro
- Cursos:
- Serviço Social
- Ciências biológicas
- Educação Física
- Enfermagem
- Farmácia ou Farmácia e bioquímica
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Medicina veterinária
- Nutrição
- Odontologia
- Psicologia
- Terapia Ocupacional