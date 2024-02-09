Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9).
Ao todo, são três editais. O documento nº 001/2024 prevê a contratação de médicos. A remuneração é de R$ 5.586,80 para carga horária de 20 horas, de R$ 6.704,16 para jornada de trabalho de 24 horas e de R$ 11.173,60, para 40 horas semanais.
Já a publicação nº 002/2024 conta com vagas destinadas aos candidatos com formação no ensino superior e salários que variam de R$ 3.839,12 (30h) e R$ 5.118,83 (40h). No edital nº 003/2024, estão listados os postos para os níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos de R$ 1.947 a R$ 2.629,08, com carga horária de 40 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 10h do dia 16 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos, informando a qualificação e a experiência profissional.
Os selecionados vão atuar em todas as regionais de saúde do Estado: sul, metropolitana e centro-norte. Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados.
Confira as vagas
Edital nº 001/2024
- Médico
- Médico alergista e imunologista
- Médico alergista pediátrico
- Médico anestesista
- Médico angiologista
- Médico cardiologista
- Médico cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico cirurgião geral
- Médico cirurgião plástico
- Médico cirurgião vascular
- Médico clínica geral
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico em medicina física e reabilitação (fisiatra)
- Médico endocrinologista e metabologista
- Médico endocrinologista pediátrico
- Médico gastroenterologista
- Médico gastroenterologista pediátrico
- Médico geneticista
- Médico geriatra
- Médico ginecologista e obstetra
- Médico hematologista e homoterapeuta
- Médico homeopata
- Médico infectologista
- Médico intensivista pediátrico
- Médico mastologista
- Médico neonatologista
- Médico nefrologista
- Médico nefrologista pediátrico
- Médico neurologista
- Médico neuropediatra
- Médico oftalmologista
- Médico oncologista
- Médico oncologista pediátrico
- Médico ortopedista e traumatologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico patologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico proctologista
- Médico psiquiatra
- Médico psiquiatra da infância e adolescência
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem
- Médico regulador
- Médico reumatologista
- Médico socorrista
- Médico urologista
- Médico esportivo
Edital nº 002/2024
- Administrador
- Arquiteto
- Assistente social
- Biólogo
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro civil
- Engenheiro eletricista
- Engenheiro mecânico
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Odontólogo cirurgião buco maxilo facial
- Psicólogo
- Técnico de nível superior - análises clínicas
- Terapeuta ocupacional
- Veterinário
Edital n° 003/2024
- NÍVEL FUNDAMENTAL
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista - veículo com lotação máxima de 8 lugares
- Motorista - veículo de emergência
- Motorista - veículo com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus, ônibus e caminhão
- NÍVEL MÉDIO
- Técnico
- NÍVEL TÉCNICO
- Técnico em enfermagem
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório - análises clínicas
- Técnico em laboratório - hemoterapia
- Técnico em laboratório - agência transfuncional
- Técnico órtese e prótese
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em edificações
- Técnico em eletrotécnica
Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil