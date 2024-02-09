Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

Sede da Secretaria Estadual da Saúde - ES - SESA Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo ( Sesa ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9).

Ao todo, são três editais. O documento nº 001/2024 prevê a contratação de médicos. A remuneração é de R$ 5.586,80 para carga horária de 20 horas, de R$ 6.704,16 para jornada de trabalho de 24 horas e de R$ 11.173,60, para 40 horas semanais.

Já a publicação nº 002/2024 conta com vagas destinadas aos candidatos com formação no ensino superior e salários que variam de R$ 3.839,12 (30h) e R$ 5.118,83 (40h). No edital nº 003/2024, estão listados os postos para os níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos de R$ 1.947 a R$ 2.629,08, com carga horária de 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até as 10h do dia 16 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br . Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos, informando a qualificação e a experiência profissional.

Os selecionados vão atuar em todas as regionais de saúde do Estado: sul, metropolitana e centro-norte. Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados.

Confira as vagas

Edital nº 001/2024



Médico



Médico alergista e imunologista

Médico alergista pediátrico

Médico anestesista

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião plástico

Médico cirurgião vascular

Médico clínica geral

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatra)

Médico endocrinologista e metabologista

Médico endocrinologista pediátrico

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrico

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologista e obstetra

Médico hematologista e homoterapeuta

Médico homeopata

Médico infectologista

Médico intensivista pediátrico

Médico mastologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico regulador

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

Médico esportivo

Edital nº 002/2024



Administrador



Arquiteto

Assistente social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro eletricista

Engenheiro mecânico

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo

Odontólogo cirurgião buco maxilo facial

Psicólogo

Técnico de nível superior - análises clínicas

Terapeuta ocupacional

Veterinário

Edital n° 003/2024



NÍVEL FUNDAMENTAL



Auxiliar de serviços gerais

Motorista - veículo com lotação máxima de 8 lugares

Motorista - veículo de emergência

Motorista - veículo com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus, ônibus e caminhão

NÍVEL MÉDIO

Técnico

NÍVEL TÉCNICO

Técnico em enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório - análises clínicas

Técnico em laboratório - hemoterapia

Técnico em laboratório - agência transfuncional

Técnico órtese e prótese

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em edificações

Técnico em eletrotécnica