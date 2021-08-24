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Auditor fiscal

Secretaria da Fazenda do ES divulga locais das provas do concurso de auditor

A parte de conhecimentos específicos será realizada no domingo (29) das 8 às 12 horas, enquanto que a de conhecimentos gerais, das 14h30 às 19 horas

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 ago 2021 às 15:42
Sede da Receita Estadual, em Vitória
Receita Estadual vai contar com novos auditores em breve Crédito: Sefaz ES / Divulgação
A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgaram nesta terça-feira (23) os locais de realização das provas objetivas do concurso público para auditor da Receita Estadual. Os exames serão aplicados no domingo, dia 29 de agosto, em dois horários.
A parte de conhecimentos específicos será realizada das 8 às 12 horas, enquanto que a de conhecimentos gerais, das 14h30 às 19 horas. Os candidatos terão que responder 110 questões.
A consulta deve ser feita individualmente por meio do site da FGV
O certame oferece 150 vagas, das quais 50 para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva. O salário inicial da função pode chegar a R$ 12.492, para carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, foram registradas 14.106 inscrições.

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