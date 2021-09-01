Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretaria da Fazenda do ES divulga gabarito das provas de auditor
Nível superior

Secretaria da Fazenda do ES divulga gabarito das provas de auditor

Candidatos podem entrar com recurso contra as respostas até esta quinta-feira, 2 de setembro; resultado será divulgado no dia 7 de outubro

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2021 às 13:24
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Secretaria da Fazenda vai contar em breve com novos auditores  Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) divulgou o gabarito preliminar das provas do concurso público para auditor fiscal aplicadas no último domingo, dia 29 de agosto. O candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela seleção, para consultar as respostas. 
O prazo para entrar com recurso quanto às questões segue até esta quinta-feira, 2 de setembro, no mesmo endereço eletrônico. O resultado dos exames está previsto para ser publicado no dia 7 de outubro.
Conforme o calendário do certame, a lista preliminar da prova discursiva, bem como o link de consulta individual para os candidatos, será publicada em 21 de outubro. Já o prazo para apresentação de recursos ficará disponível entre os dias 22 e 25 de outubro.
Em 9 de novembro, a Sefaz divulga o resultado definitivo da prova discursiva e convoca os aprovados para a avaliação de títulos.
O concurso público para auditor fiscal da Sefaz visa ao preenchimento de 50 vagas, bem como a constituição de cadastro de reserva para 100 vagas, observado o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Ao todo, foram registradas mais de 14 mil inscrições.

Veja Também

135 seleções e concursos abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Sefaz prepara concurso público para o cargo de consultor do Tesouro do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados