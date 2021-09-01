Secretaria da Fazenda do ES divulga gabarito das provas de auditor

A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) divulgou o gabarito preliminar das provas do concurso público para auditor fiscal aplicadas no último domingo, dia 29 de agosto. O candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela seleção, para consultar as respostas.
O prazo para entrar com recurso quanto às questões segue até esta quinta-feira, 2 de setembro, no mesmo endereço eletrônico. O resultado dos exames está previsto para ser publicado no dia 7 de outubro.
Conforme o calendário do certame, a lista preliminar da prova discursiva, bem como o link de consulta individual para os candidatos, será publicada em 21 de outubro. Já o prazo para apresentação de recursos ficará disponível entre os dias 22 e 25 de outubro.
Em 9 de novembro, a Sefaz divulga o resultado definitivo da prova discursiva e convoca os aprovados para a avaliação de títulos.
O concurso público para auditor fiscal da Sefaz visa ao preenchimento de 50 vagas, bem como a constituição de cadastro de reserva para 100 vagas, observado o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Ao todo, foram registradas mais de 14 mil inscrições.