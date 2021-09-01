Secretaria da Fazenda do ES divulga gabarito das provas de auditor

Secretaria da Fazenda vai contar em breve com novos auditores Crédito: Carlos Alberto Silva

O prazo para entrar com recurso quanto às questões segue até esta quinta-feira, 2 de setembro, no mesmo endereço eletrônico . O resultado dos exames está previsto para ser publicado no dia 7 de outubro.

Conforme o calendário do certame, a lista preliminar da prova discursiva, bem como o link de consulta individual para os candidatos, será publicada em 21 de outubro. Já o prazo para apresentação de recursos ficará disponível entre os dias 22 e 25 de outubro.

Em 9 de novembro, a Sefaz divulga o resultado definitivo da prova discursiva e convoca os aprovados para a avaliação de títulos.