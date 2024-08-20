Quatro concursos no ES para quem tem nível médio; salário de até R$ 10 mil

Contratações já foram autorizadas pelo governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

governo do Espírito Santo deve abrir até o próximo ano, pelo menos, quatro concursos públicos destinados a quem tem o ensino médio. As oportunidades serão para trabalhar nas áreas da Segurança Pública e da Educação. O salário pode chegar a R$ 10 mil, a depender do certame. Ao todo, devem ser preenchidas 1.656 vagas.

Confira os concursos

CORPO DE BOMBEIROS

Corpo de Bombeiros deve abrir em breve concurso público com seis vagas oficiais combatentes. De acordo com a corporação, o processo seletivo está em fase contratação de empresa responsável pela aplicação de provas e elaboração do edital.

Além da escolaridade, os candidatos precisam ter idade entre 18 e 28 anos, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), carteira de habilitação, entre outros requisitos.

O último concurso para a carreira foi realizado em 2018. Se seguir o mesmo modelo do concurso para oficiais da Polícia Militar, a remuneração será de R$ 10 mil, após os três anos de formação.

SEDU

A Secretaria de Educação (Sedu) prepara concurso para contratar agentes de suporte educacional . A previsão é de que sejam oferecidas mais de 200 oportunidades para a carreira. A comissão organizadora já trabalha nos trâmites necessários para o lançamento do edital.

Ainda não há previsão de quando as regras serão divulgadas pela pasta. A carga horária é de 40 horas semanais.

O último concurso foi realizado em 2022 e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas. Na época, o salário previsto no edital era de R$ 1.889.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 1.026 vagas , das quais 850 para o cargo de agente socioeducativo, que exige o nível médio. As contratações foram autorizadas recentemente pelo governador Renato Casagrande (PSB).

O salário inicial de um agente socioeducativo é de R$ 3.614,04, conforme informações do Iases. Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.

O último concurso para a carreira foi realizado em 2023, com 400 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. Na época, a seleção foi organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

O processo seletivo teve ainda teste de aptidão física; avaliação psicológica; investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato; e curso de formação.

POLÍCIA PENAL

O edital do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo deve ser publicado em março de 2025 . A previsão foi informada pela Secretaria de Justiça do Estado (Sejus). O certame vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal.

As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 3 de julho. Em seguida, foram iniciados os procedimentos administrativos para selecionar a banca organizadora do concurso e os demais critérios de seleção.

A remuneração do cargo de policial penal é de R$ 4.717,08, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600, com carga horária de 40 horas semanais, conforme informações da Sejus.