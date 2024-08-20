Quatro concursos no ES para quem tem nível médio; salário de até R$ 10 mil

O governo do Espírito Santo deve abrir até o próximo ano, pelo menos, quatro concursos públicos destinados a quem tem o ensino médio. As oportunidades serão para trabalhar nas áreas da Segurança Pública e da Educação. O salário pode chegar a R$ 10 mil, a depender do certame. Ao todo, devem ser preenchidas 1.656 vagas.
Confira os concursos
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros deve abrir em breve concurso público com seis vagas oficiais combatentes. De acordo com a corporação, o processo seletivo está em fase contratação de empresa responsável pela aplicação de provas e elaboração do edital.
Além da escolaridade, os candidatos precisam ter idade entre 18 e 28 anos, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), carteira de habilitação, entre outros requisitos.
O último concurso para a carreira foi realizado em 2018. Se seguir o mesmo modelo do concurso para oficiais da Polícia Militar, a remuneração será de R$ 10 mil, após os três anos de formação.
SEDU
A Secretaria de Educação (Sedu) prepara concurso para contratar agentes de suporte educacional. A previsão é de que sejam oferecidas mais de 200 oportunidades para a carreira. A comissão organizadora já trabalha nos trâmites necessários para o lançamento do edital.
Ainda não há previsão de quando as regras serão divulgadas pela pasta. A carga horária é de 40 horas semanais.
O último concurso foi realizado em 2022 e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas. Na época, o salário previsto no edital era de R$ 1.889.
IASES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 1.026 vagas, das quais 850 para o cargo de agente socioeducativo, que exige o nível médio. As contratações foram autorizadas recentemente pelo governador Renato Casagrande (PSB).
O salário inicial de um agente socioeducativo é de R$ 3.614,04, conforme informações do Iases. Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.
O último concurso para a carreira foi realizado em 2023, com 400 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. Na época, a seleção foi organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
O processo seletivo teve ainda teste de aptidão física; avaliação psicológica; investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato; e curso de formação.
POLÍCIA PENAL
O edital do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo deve ser publicado em março de 2025. A previsão foi informada pela Secretaria de Justiça do Estado (Sejus). O certame vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal.
As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 3 de julho. Em seguida, foram iniciados os procedimentos administrativos para selecionar a banca organizadora do concurso e os demais critérios de seleção.
A remuneração do cargo de policial penal é de R$ 4.717,08, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600, com carga horária de 40 horas semanais, conforme informações da Sejus.
A seleção contará com prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, Teste de Aptidão Física, exame de saúde, exame psicotécnico, investigação social e curso de formação.