11 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

Ufes tem oportunidades para servidores e professores Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 320 vagas em postos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.

As prefeituras de Vila Velha e Guarapari lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. Os interessados podem se inscrever até 23 e 22 de agosto, respectivamente.

A Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso com 122 oportunidades. Os ganhos podem chegar a R$ 3.464 e o prazo segue até 29 de agosto.

Os interessados em se inscrever no concurso para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seguem até 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para postos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.