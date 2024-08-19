Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 11 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil
Carreira pública

11 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos; confira a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 ago 2024 às 13:24

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 13:24

UFES
Ufes tem oportunidades para servidores e professores Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 320 vagas em postos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.
As prefeituras de Vila Velha e Guarapari lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. Os interessados podem se inscrever até 23 e 22 de agosto, respectivamente.
A Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso com 122 oportunidades. Os ganhos podem chegar a R$ 3.464 e o prazo segue até 29 de agosto.
Os interessados em se inscrever no concurso para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seguem até 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para postos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.
A instituição também tem oportunidades para professor substituto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três postos. O atendimento ocorre até 4 de setembro. Os ganhos chegam a R$ 10.481.

LEIA MAIS

STJ divulga edital de concurso com salário de R$ 12,4 mil

Prefeituras do ES, Ufes e BNDES: mais de 31 mil vagas em concursos e seleções

Concurso público pela internet: saiba como vai funcionar modelo de seleção

Conselho de Farmácia do ES abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 100 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados