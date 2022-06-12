Prepare-se! 202 seleções e concursos com 69 mil vagas estão abertos

Os interessados podem se inscrever para ocupar cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.

O maior salário, R$ 32.004, está disponível no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O certame tem como objetivo contratar juízes. O prazo para se inscrever vai até o dia 20 de junho.