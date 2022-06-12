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Efetivos e temporários

Prepare-se! 202 seleções e concursos com 69 mil vagas estão abertos

Maior oferta está disponível no IBGE, com 48.535 postos para recenseadores; no Espírito Santo, a Polícia Militar do ES vai contratar 1.052 soldados

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 19:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2022 às 19:37
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar reforça o patrulhamento nas ruas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. Estão abertas mais de 69 mil vagas em 202 concursos e processos seletivos. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para postos efetivos e temporários.
Os interessados podem se inscrever para ocupar cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O maior salário, R$ 32.004, está disponível no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O certame tem como objetivo contratar juízes. O prazo para se inscrever vai até o dia 20 de junho.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 48.535 vagas para recenseadores. Os profissionais vão trabalhar no Censo Demográfico 2022. A pesquisa começa em agosto. Para o Espírito Santo, foram destinadas 1.366 chances. As inscrições seguem até o dia 15 de junho.
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lançou três editais para a contratação de 1.052 soldados. Os candidatos precisam ter o ensino médio. São 1.000 chances para soldados combatentes, 30 para soldados auxiliares de saúde e 22 para soldados músicos. Os interessados têm até o dia 7 de julho para garantir a participação no concurso.
Já a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) publicou editais para a contratação de profissionais temporários. O salário passa de R$ 10 mil. A seleção vai formar cadastro de reserva.

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