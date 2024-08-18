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202 seleções

Prefeituras do ES, Ufes e BNDES: mais de 31 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 18:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2024 às 18:05
Pelo menos 202 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 31 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Edifício sede do BNDES no centro do Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
As inscrições para o concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terminam nesta segunda-feira (19). São 900 vagas, das quais 150 são imediatas e outras 750 para cadastro de reserva. Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro. Os ganhos chegam a R$ 20,9 mil mensais.
A Prefeitura da Serra também encerra o prazo de inscrição nesta segunda-feira. A oferta é de 87 oportunidades, sendo 33 para agente municipal de trânsito (nível médio) e 54 para auditor fiscal (nível superior). A remuneração pode chegar a R$ 12 mil.
Já o prazo para se inscrever no concurso de servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seguem até 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para postos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.
A Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso com 122 oportunidades. Os ganhos podem chegar a R$ 3.464 e o prazo segue até 29 de agosto.
E as prefeituras de Vila Velha e Guarapari lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. Os interessados podem se inscrever até 23 e 22 de agosto, respectivamente.

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