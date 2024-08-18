Prefeituras do ES, Ufes e BNDES: mais de 31 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 202 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 31 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino e financeiras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Edifício sede do BNDES no centro do Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Prefeitura da Serra também encerra o prazo de inscrição nesta segunda-feira. A oferta é de 87 oportunidades, sendo 33 para agente municipal de trânsito (nível médio) e 54 para auditor fiscal (nível superior). A remuneração pode chegar a R$ 12 mil.

Já o prazo para se inscrever no concurso de servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seguem até 15 de setembro. A oferta é de 33 vagas para postos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.

A Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso com 122 oportunidades. Os ganhos podem chegar a R$ 3.464 e o prazo segue até 29 de agosto.