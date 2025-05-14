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Sul do ES

Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 200 vagas

Também haverá formação de cadastro de reserva; remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil mensais. Interessados podem se inscrever até 19 de maio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 mai 2025 às 10:24

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 10:24

Prefeitura de P
Oportunidades temporárias em Brejetuba Crédito: Divulgação/PMB
A Prefeitura de Brejetuba, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 211 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os profissionais deverão atuar em jornadas de 24 a 40 horas semanais ou em escalas de 12x36, e terão remuneração mensal que varia de R$ 1.029,52 a R$ 4.187,96. Os contratos serão temporários.
As inscrições podem ser feitas até 19 de maio de 2025, até às 23h59, pelo site do Instituto Ação Bahia.  Não há cobrança de taxa de inscrição.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de junho de 2025, além de prova de títulos para os cargos de nível superior.
A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da data de homologação do resultado final.

Confira as vagas

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente Social
  • Educador Físico (1)
  • Enfermeiro ESF
  • Enfermeiro Vigilância Epidemiológica
  • Enfermeiro Plantonista (4)
  • Engenheiro Civil (2)
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta (1)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Nutricionista (1)
  • Odontólogo (6)
  • Psicólogo (1)
  • Veterinário (1)
  • NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar Administrativo (11)
  • Educador Social (4)
  • Agente Fiscal (4)
  • Fiscal de Obras (2)
  • Protocolista (2)
  • Recepcionista (5)
  • Secretário Escolar (5)
  • NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
  • Auxiliar de Saúde Bucal (4)
  • Técnico em Enfermagem Regulação
  • Técnico em Enfermagem Plantonista
  • Técnico em Enfermagem PSF
  • Técnico em Informática (1)
  • Técnico em Raio-X (2)
  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Ajudante de Mecânico (2)
  • Atendente (18)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (38)
  • Trabalhador Braçal (30)
  • Eletricista (2)
  • Mecânico (2)
  • Artífice especializado em mecânica de automóveis e utilitários
  • Artífice especializado em mecânica de máquinas leves e pesadas (1)
  • Motorista (23)
  • Operador de Máquinas Leves e Pesadas (18)
  • Pedreiro (8)
  • Vigia (11).

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