Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 200 vagas

Oportunidades temporárias em Brejetuba Crédito: Divulgação/PMB

A Prefeitura de Brejetuba, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 211 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os profissionais deverão atuar em jornadas de 24 a 40 horas semanais ou em escalas de 12x36, e terão remuneração mensal que varia de R$ 1.029,52 a R$ 4.187,96. Os contratos serão temporários.

As inscrições podem ser feitas até 19 de maio de 2025, até às 23h59, pelo site do Instituto Ação Bahia . Não há cobrança de taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de junho de 2025, além de prova de títulos para os cargos de nível superior.

A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da data de homologação do resultado final.

Confira as vagas

NÍVEL SUPERIOR

Assistente Social

Educador Físico (1)

Enfermeiro ESF

Enfermeiro Vigilância Epidemiológica

Enfermeiro Plantonista (4)

Engenheiro Civil (2)

Farmacêutico

Fisioterapeuta (1)

Fonoaudiólogo (1)

Nutricionista (1)

Odontólogo (6)

Psicólogo (1)

Veterinário (1)

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar Administrativo (11)

Educador Social (4)

Agente Fiscal (4)

Fiscal de Obras (2)

Protocolista (2)

Recepcionista (5)

Secretário Escolar (5)

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

Auxiliar de Saúde Bucal (4)

Técnico em Enfermagem Regulação

Técnico em Enfermagem Plantonista

Técnico em Enfermagem PSF

Técnico em Informática (1)

Técnico em Raio-X (2)