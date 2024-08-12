Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 100 vagas

Prova do concurso será aplicada no dia 13 de outubro Crédito: Lifestock

A Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para preencher 122 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados a profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e os aprovados terão ganhos de R$ 1.320 a R$ 3.321,25, e de R$ 1.629,77 por plantão (para o cargo de Médico Clínico Geral - Plantonista).

As inscrições poderão ser feitas de 15 de agosto até as 18 horas do mesmo mês, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg) , empresa responsável pelo certame. As taxas variam de R$ 60 a R$ 100.

Podem pedir a isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)/membros de famílias de baixa renda. As solicitações podem ser feitas no período de 15 e 17 de agosto de 2024.

O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos, prevista para o dia 13 de outubro de 2024. Haverá ainda avaliação discursiva, para os cargos de advogado e procurador municipal, agendada para o dia 10 de novembro de 2024; teste prático, para os cargos de motorista profissional e operador de máquinas, prevista para o dia 10 de novembro de 2024; e prova de títulos, para os cargos de nível superior e magistério.

O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira os cargos