Prefeitura de Vitória contrata profissionais temporários

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Os postos são para professor de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Dinamizador de Artes e Dinamizador de Educação Física, além de pedagogos e coordenadores de turnos. Para se inscrever, é necessário ter licenciatura plena.