Prefeitura de Vitória contrata profissionais temporários

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91, conforme a titulação do candidato e a carga horária. Os selecionados vão atuar na rede municipal de Educação, no Ensino Fundamental, suprindo as vagas que surgiram por afastamentos de profissionais efetivos.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Os postos são para professor de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Dinamizador de Artes e Dinamizador de Educação Física, além de pedagogos e coordenadores de turnos. Para se inscrever, é necessário ter licenciatura plena.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. O processo seletivo, em caráter de urgência, terá validade de dois meses.