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Educação

Prefeitura de Vitória contrata profissionais temporários

Remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91, conforme a titulação do candidato e a carga horária; inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2022 às 16:23
Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91, conforme a titulação do candidato e a carga horária. Os selecionados vão atuar na rede municipal de Educação, no Ensino Fundamental, suprindo as vagas que surgiram por afastamentos de profissionais efetivos.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Os postos são para professor de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Dinamizador de Artes e Dinamizador de Educação Física, além de pedagogos e coordenadores de turnos. Para se inscrever, é necessário ter licenciatura plena. 
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Prefeitura de Vitória vai contratar professores, pedagogos e coordenadores de turno Crédito: André Sobral/Divulgação
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. O processo seletivo, em caráter de urgência, terá validade de dois meses.

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