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10 vagas

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar agentes de crédito

Para participar é necessário ser morador do município. As inscrições seguem até 27 de janeiro; veja como se inscrever

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:30
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha vai contratar agente de crédito Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para um processo de seleção de agentes de crédito. Para participar, é necessário ser morador de uma das cinco regiões do município. Ao todo, serão feitas 10 contratações com salário de R$ 1.177,48.
Os candidatos devem enviar o currículo até as 23h59 do dia 27 de janeiro para o Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Vila Velha, no e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
Os inscritos passarão pelos seguintes critérios de avaliação: análise do currículo, consulta cadastral junto aos órgãos de proteção ao crédito, análise documental e resposta à pergunta “por que você quer ser agente de crédito?”, que deve estar no corpo do e-mail. O candidato deve demonstrar motivação, desembaraço, criatividade, iniciativa, boa relação interpessoal, bom manejo de calculadora, entre outros.
A expectativa é de que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade receba mais de 1.000 currículos. Os agentes vão captar, informar e orientar os empreendedores a respeito das linhas de crédito disponíveis. Segundo a prefeitura, a proposta é oferecer suporte para ampliar os negócios e gerar mais emprego e renda para a população.
A seleção dos candidatos será feita entre 3 e 5 de fevereiro. De acordo com o secretário titular da pasta, Everaldo Colodetti, os aprovados vão assumir cargos comissionados e terão um papel importante de suporte aos empreendedores que receberão os recursos.
Conforme informações da prefeitura, a iniciativa deve atrair 1.200 empresários, que serão contemplados com um montante de R$ 6 milhões. Os empréstimos variam de R$ 5 mil a R$ 21 mil, e devem ser investidos nos mais diversos ramos, formais e informais.
Atualmente há três linhas de crédito disponíveis e as solicitações podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou na agência Nosso Crédito, que funciona no Sine.

Atualização

25/01/2021 - 4:18
A primeira versão da matéria trazia a informação de que haveria limite de idade entre 18 e 35 anos para inscrição na vaga, como constava em material de divulgação no site da prefeitura. Posteriormente, o município  informou que não tinha mais esta limitação e, por isso, a matéria foi atualizada.

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