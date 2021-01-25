Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar agentes de crédito

Prefeitura de Vila Velha vai contratar agente de crédito Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha



Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para um processo de seleção de agentes de crédito. Para participar, é necessário ser morador de uma das cinco regiões do município. Ao todo, serão feitas 10 contratações com salário de R$ 1.177,48.

[email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. Os candidatos devem enviar o currículo até as 23h59 do dia 27 de janeiro para o Sistema Nacional de Empregos ( Sine ) de Vila Velha , no e-mail, informando no campo do assunto o nome do cargo.

Os inscritos passarão pelos seguintes critérios de avaliação: análise do currículo, consulta cadastral junto aos órgãos de proteção ao crédito, análise documental e resposta à pergunta “por que você quer ser agente de crédito?”, que deve estar no corpo do e-mail. O candidato deve demonstrar motivação, desembaraço, criatividade, iniciativa, boa relação interpessoal, bom manejo de calculadora, entre outros.

A expectativa é de que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade receba mais de 1.000 currículos. Os agentes vão captar, informar e orientar os empreendedores a respeito das linhas de crédito disponíveis. Segundo a prefeitura, a proposta é oferecer suporte para ampliar os negócios e gerar mais emprego e renda para a população.

A seleção dos candidatos será feita entre 3 e 5 de fevereiro. De acordo com o secretário titular da pasta, Everaldo Colodetti, os aprovados vão assumir cargos comissionados e terão um papel importante de suporte aos empreendedores que receberão os recursos.



Conforme informações da prefeitura, a iniciativa deve atrair 1.200 empresários, que serão contemplados com um montante de R$ 6 milhões. Os empréstimos variam de R$ 5 mil a R$ 21 mil, e devem ser investidos nos mais diversos ramos, formais e informais.

Atualmente há três linhas de crédito disponíveis e as solicitações podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou na agência Nosso Crédito, que funciona no Sine.