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Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários

Postos são para os cargos de assistente administrativo, motorista, operador de máquina pesada, agente de portaria e nutricionista

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:27
provas de concursos públicos
Oportunidades para trabalhar com contrato temporário na Prefeitura de Viana Crédito: Freepik
Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para a contratação temporária. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.100 a R$ 2.165,21. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
De acordo com o edital, os postos são para os cargos de assistente administrativo, motorista, operador de máquina pesada, agente de portaria e nutricionista. Os selecionados terão carga horária de 30 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas, do dia 23 de agosto de 2021, no site da prefeitura
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A validade será de ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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