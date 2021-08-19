Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para a contratação temporária. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.100 a R$ 2.165,21. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
De acordo com o edital, os postos são para os cargos de assistente administrativo, motorista, operador de máquina pesada, agente de portaria e nutricionista. Os selecionados terão carga horária de 30 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas, do dia 23 de agosto de 2021, no site da prefeitura.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A validade será de ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.