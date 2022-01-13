Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais do magistério e assistente de educação básica. O requisito para participar da seleção é ter o nível superior e médio, respectivamente. Os selecionados vão desempenhar suas funções temporárias em carga horária de 25 a 40 horas semanais.
O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os salários para os professores variam de R$ 2.012,44 a R$ 3.477,47. Já para os assistentes, a remuneração é o salário base com auxílio-alimentação.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura, até as 18 horas do dia 17 de janeiro. Os candidatos devem informar nome completo, data de nascimento, CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, componente curricular (disciplina) e indicar se é pessoa com deficiência.
Conforme informações da prefeitura, a Comissão do Processo Seletivo terá três meses para análise documental apresentada pelos candidatos e constatada qualquer irregularidade quanto à veracidade da documentação apresentada, o candidato terá sua inscrição cancelada ou o contrato cessado.
O prazo de validade da seleção será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.