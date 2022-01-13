Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais do magistério e assistente de educação básica. O requisito para participar da seleção é ter o nível superior e médio, respectivamente. Os selecionados vão desempenhar suas funções temporárias em carga horária de 25 a 40 horas semanais.

O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os salários para os professores variam de R$ 2.012,44 a R$ 3.477,47. Já para os assistentes, a remuneração é o salário base com auxílio-alimentação.

Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura , até as 18 horas do dia 17 de janeiro. Os candidatos devem informar nome completo, data de nascimento, CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, componente curricular (disciplina) e indicar se é pessoa com deficiência.

Conforme informações da prefeitura, a Comissão do Processo Seletivo terá três meses para análise documental apresentada pelos candidatos e constatada qualquer irregularidade quanto à veracidade da documentação apresentada, o candidato terá sua inscrição cancelada ou o contrato cessado.