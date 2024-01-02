Prefeitura de Nova Venécia abre concurso público com 141 vagas

Prefeitura de Nova Venécia , município que fica no Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 141 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia entre R$ 1.320,00 e R$ 7.099,23, referente à carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Os postos serão preenchidos no quadro geral da Prefeitura e nas secretarias de Assistência Social e da Saúde.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato, R$ 60 a R$ 100. Candidatos membros de família de baixa renda, desempregados, doadores de medula óssea e doadores de sangue têm direito à isenção do valor. A solicitação precisa ser feita de 5 a 8 de janeiro, no endereço eletrônico citado acima.

A seleção dos candidatos será feita por meio de provas objetivas, prova discursiva, prova prática e de títulos, de acordo com o cargo pretendido. A previsão é de que a primeira etapa seja aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024.

Prefeitura de Nova Venécia vai contar com novos servidores em breve Crédito: Prefeitura de Nova Venécia / divulgação

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

QUADRO GERAL DA PREFEITURA

Ensino fundamental incompleto

Bombeiro hidráulico

Calceteiro (2)

Carpinteiro

Lanterneiro

Mecânico de automóvel

Mecânico diesel

Pedreiro (1)

Pintor de automóvel

Pintor de letras

Pintor de parede

Trabalhador braçal - feminino (10)

Trabalhador braçal - masculino (10)

Vigia (5)

Ensino fundamental completo

Eletricista (1)

Motorista (3)

Operador de máquinas (2)

Operador de trator de pneu

Ensino médio e técnico

Agente de controle interno

Agente de defesa civil (1)

Atendente

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de biblioteca (1)

Cuidador - feminino (3)

Escriturário (1)

Guarda civil municipal

Secretário escolar (5)

Técnico agrícola

Técnico em contabilidade (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em meio ambiente

Técnico em segurança do trabalho

Tesoureiro (1)

Ensino superior

Agente fiscal - nível I (1)

Arquiteto

Arquivologista

Assistente social

Auditor

Auditor-fiscal de tributos municipais

Bibliotecário

Contador (1)

Engenheiro agrônomo

Engenheiro civil (1)

Fonoaudiólogo (1)

Médico veterinário (1)

Nutricionista (1)

Procurador municipal (1)

Professor - arte (1)

Professor - ciências (2)

Professor - educação física (2)

Professor - educação infantil - zona urbana (10)

Professor - educação infantil - zona rural

Professor - ensino fundamental - 1º ao 5º ano do EF - Zona Urbana (8)

Professor classe multi do campo - 1º ao 5º ano do EF - Zona Rural (2)

Professor - ensino religioso (1)

Professor - geografia (1)

Professor - história (1)

Professor - língua inglesa (2)

Professor - língua portuguesa (1)

Professor - matemática (1)

Professor educação especial (5)

Psicólogo

Supervisor escolar (5)

Técnico desportivo (1)

Tecnólogo em gestão ambiental

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ensino fundamental incompleto

Bombeiro hidráulico

Carpinteiro

Pedreiro (1)

Trabalhador braçal - feminino (2)

Trabalhador braçal - masculino

Vigia

Ensino fundamental completo

Eletricista

Motorista (1)

Ensino médio e técnico

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Cuidador - feminino (2)

Cuidador - masculino

Escriturário (1)

Operador de sistema em programas sociais

Técnico em contabilidade

Técnico em edificações

Tesoureiro

Ensino superior

Assistente social (2)

Contador (1)

Educador social

Nutricionista

Psicólogo (1)

SECRETARIA DE SAÚDE

Ensino fundamental incompleto

Bombeiro hidráulico

Carpinteiro

Pedreiro

Trabalhador braçal - feminino (1)

Trabalhador braçal - masculino

Vigia (1)

Ensino fundamental completo

Auxiliar de enfermagem

Eletricista

Motorista (1)

Ensino médio e técnico

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Escriturário

Técnico de laboratório (1)

Técnico em contabilidade

Técnico em enfermagem (3)

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em prótese dentária

Técnico em radiologia

Técnico em segurança do trabalho

Tesoureiro