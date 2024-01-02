Prefeitura de Nova Venécia abre concurso público com 141 vagas

A Prefeitura de Nova Venécia, município que fica no Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 141 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia entre R$ 1.320,00 e R$ 7.099,23, referente à carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Os postos serão preenchidos no quadro geral da Prefeitura e nas secretarias de Assistência Social e da Saúde.
Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 19 de janeiro, às 18 horas, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg).
A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato, R$ 60 a R$ 100. Candidatos membros de família de baixa renda, desempregados, doadores de medula óssea e doadores de sangue têm direito à isenção do valor. A solicitação precisa ser feita de 5 a 8 de janeiro, no endereço eletrônico citado acima.
A seleção dos candidatos será feita por meio de provas objetivas, prova discursiva, prova prática e de títulos, de acordo com o cargo pretendido. A previsão é de que a primeira etapa seja aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024.
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Confira as vagas
QUADRO GERAL DA PREFEITURA
- Ensino fundamental incompleto
- Bombeiro hidráulico
- Calceteiro (2)
- Carpinteiro
- Lanterneiro
- Mecânico de automóvel
- Mecânico diesel
- Pedreiro (1)
- Pintor de automóvel
- Pintor de letras
- Pintor de parede
- Trabalhador braçal - feminino (10)
- Trabalhador braçal - masculino (10)
- Vigia (5)
- Ensino fundamental completo
- Eletricista (1)
- Motorista (3)
- Operador de máquinas (2)
- Operador de trator de pneu
- Ensino médio e técnico
- Agente de controle interno
- Agente de defesa civil (1)
- Atendente
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar de biblioteca (1)
- Cuidador - feminino (3)
- Escriturário (1)
- Guarda civil municipal
- Secretário escolar (5)
- Técnico agrícola
- Técnico em contabilidade (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em meio ambiente
- Técnico em segurança do trabalho
- Tesoureiro (1)
- Ensino superior
- Agente fiscal - nível I (1)
- Arquiteto
- Arquivologista
- Assistente social
- Auditor
- Auditor-fiscal de tributos municipais
- Bibliotecário
- Contador (1)
- Engenheiro agrônomo
- Engenheiro civil (1)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico veterinário (1)
- Nutricionista (1)
- Procurador municipal (1)
- Professor - arte (1)
- Professor - ciências (2)
- Professor - educação física (2)
- Professor - educação infantil - zona urbana (10)
- Professor - educação infantil - zona rural
- Professor - ensino fundamental - 1º ao 5º ano do EF - Zona Urbana (8)
- Professor classe multi do campo - 1º ao 5º ano do EF - Zona Rural (2)
- Professor - ensino religioso (1)
- Professor - geografia (1)
- Professor - história (1)
- Professor - língua inglesa (2)
- Professor - língua portuguesa (1)
- Professor - matemática (1)
- Professor educação especial (5)
- Psicólogo
- Supervisor escolar (5)
- Técnico desportivo (1)
- Tecnólogo em gestão ambiental
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Ensino fundamental incompleto
- Bombeiro hidráulico
- Carpinteiro
- Pedreiro (1)
- Trabalhador braçal - feminino (2)
- Trabalhador braçal - masculino
- Vigia
- Ensino fundamental completo
- Eletricista
- Motorista (1)
- Ensino médio e técnico
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Cuidador - feminino (2)
- Cuidador - masculino
- Escriturário (1)
- Operador de sistema em programas sociais
- Técnico em contabilidade
- Técnico em edificações
- Tesoureiro
- Ensino superior
- Assistente social (2)
- Contador (1)
- Educador social
- Nutricionista
- Psicólogo (1)
SECRETARIA DE SAÚDE
- Ensino fundamental incompleto
- Bombeiro hidráulico
- Carpinteiro
- Pedreiro
- Trabalhador braçal - feminino (1)
- Trabalhador braçal - masculino
- Vigia (1)
- Ensino fundamental completo
- Auxiliar de enfermagem
- Eletricista
- Motorista (1)
- Ensino médio e técnico
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Escriturário
- Técnico de laboratório (1)
- Técnico em contabilidade
- Técnico em enfermagem (3)
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em prótese dentária
- Técnico em radiologia
- Técnico em segurança do trabalho
- Tesoureiro
- Ensino superior
- Agente de vigilância sanitária
- Assistente social
- Bioquímico (1)
- Contador
- Enfermeiro (2)
- Enfermeiro regulador
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico cardiologista (1)
- Médico clínico geral (1)
- Médico ginecologista/obstetra (1)
- Médico neurologista (1)
- Médico ortopedista (1)
- Médico Pediatra (1)
- Médico psiquiatra (1)
- Médico regulador
- Médico veterinário (1)
- Nutricionista
- Odontólogo (1)
- Psicólogo (1).