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Seleção

Prefeitura de Mantenópolis abre 72 vagas com salário de até R$ 13 mil

Todas as oportunidades são para cargos temporários e também para formação de cadastro de reserva. Interessados têm até o dia 2 de agosto para se inscrever

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2021 às 14:45
provas de concursos públicos
Provas de concurso público: seleção em Mantenópolis Crédito: Freepik
A Prefeitura Mantenópolis, município que fica ao Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 72 vagas temporárias. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 969,26, com complemento até chegar a um salário mínimo, a R$ 13.346,95.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 2 de agosto de 2021 no endereço eletrônico idesg.org.br

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A taxa de participação para os cargos de nível fundamental incompleto e completo é de R$ 50, enquanto que para os demais é de R$ 25.
A seleção contará com avaliação de títulos para todos os cargos e prova prática para os candidatos aos cargos de motorista, operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

CONFIRA OS CARGOS

Nível superior

  • Auditor público interno I (1)
  • Contador (1)
  • Educador físico (1) 
  • Enfermeiro - 30h (1)
  • Enfermeiro - ESF (cadastro)
  • Enfermeiro plantonista (1)
  • Farmacêutico bioquímico (1)
  • Médico ESF - 20h (cadastro)
  • Médico ESF - 40h (cadastro)
  • Médico plantonista (1)
  • Odontólogo ESF (cadastro)
  • Procurador municipal (1)
  • Psicólogo (2)
  • Psicólogo ESF (cadastro)

Nível médio e técnico

  • Auxiliar administrativo (4)
  • Auxiliar de saúde bucal ESF (1)
  • Cuidador escolar (cadastro)
  • Cuidador social (8)
  • Técnico de enfermagem (6)
  • Técnico de enfermagem ESF (6)
  • Técnico de radiologia (2)
  • Técnico de segurança do trabalho (cadastro)

Nível fundamental completo e incompleto

  • Agente auxiliar de creche (cadastro)
  • Ajudante de serviço público (4)
  • Artífice especializado (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (3)
  • Calceteiro (2)
  • Contínuo (4)
  • Digitador (1)
  • Motorista (4)
  • Operador de máquinas leves (1)
  • Operador de máquinas pesadas (1)
  • Secretário escolar (2)
  • Servente (4)
  • Telefonista (cadastro)
  • Vigia (5)

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