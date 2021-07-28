Prefeitura de Mantenópolis abre 72 vagas com salário de até R$ 13 mil

A Prefeitura Mantenópolis, município que fica ao Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 72 vagas temporárias. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 969,26, com complemento até chegar a um salário mínimo, a R$ 13.346,95.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 2 de agosto de 2021 no endereço eletrônico idesg.org.br.
A taxa de participação para os cargos de nível fundamental incompleto e completo é de R$ 50, enquanto que para os demais é de R$ 25.
A seleção contará com avaliação de títulos para todos os cargos e prova prática para os candidatos aos cargos de motorista, operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
Nível superior
- Auditor público interno I (1)
- Contador (1)
- Educador físico (1)
- Enfermeiro - 30h (1)
- Enfermeiro - ESF (cadastro)
- Enfermeiro plantonista (1)
- Farmacêutico bioquímico (1)
- Médico ESF - 20h (cadastro)
- Médico ESF - 40h (cadastro)
- Médico plantonista (1)
- Odontólogo ESF (cadastro)
- Procurador municipal (1)
- Psicólogo (2)
- Psicólogo ESF (cadastro)
Nível médio e técnico
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de saúde bucal ESF (1)
- Cuidador escolar (cadastro)
- Cuidador social (8)
- Técnico de enfermagem (6)
- Técnico de enfermagem ESF (6)
- Técnico de radiologia (2)
- Técnico de segurança do trabalho (cadastro)
Nível fundamental completo e incompleto
- Agente auxiliar de creche (cadastro)
- Ajudante de serviço público (4)
- Artífice especializado (2)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Calceteiro (2)
- Contínuo (4)
- Digitador (1)
- Motorista (4)
- Operador de máquinas leves (1)
- Operador de máquinas pesadas (1)
- Secretário escolar (2)
- Servente (4)
- Telefonista (cadastro)
- Vigia (5)