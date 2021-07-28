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Temporários

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível fundamental

Oportunidades são destinadas a formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar administrativo; remuneração é de R$ 1.040, mais auxílio alimentação de R$ 350

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:22
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Servidores temporário vão assinar contrato de um ano com a Prefeitura da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva no cargo de auxiliar administrativo. Os selecionados vão atuar na Secretaria de Saúde do município pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado. O salário é de R$ 1.040, mais auxílio alimentação de R$ 350. Clique aqui para ler o edital.
A carga horária é de 30 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter o nível fundamental completo e curso completo de Informática Básica.
Os interessados podem se inscrever até as 12 horas da próxima sexta-feira, dia 30 de julho, no site. O processo seletivo simplificado será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 4 de agosto de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura.
A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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