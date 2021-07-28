Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível fundamental

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva no cargo de auxiliar administrativo. Os selecionados vão atuar na Secretaria de Saúde do município pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado. O salário é de R$ 1.040, mais auxílio alimentação de R$ 350. Clique aqui para ler o edital.
A carga horária é de 30 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter o nível fundamental completo e curso completo de Informática Básica.
Os interessados podem se inscrever até as 12 horas da próxima sexta-feira, dia 30 de julho, no site. O processo seletivo simplificado será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 4 de agosto de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura.
A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.