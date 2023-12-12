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Prefeitura de Iúna abre concurso público com 81 vagas

Salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68; candidatos podem se inscrever de 19 de dezembro a 18 de janeiro. Provas serão aplicadas em fevereiro

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 15:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2023 às 15:13
A Prefeitura de Iúna, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 81 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68.
Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 148,40. A jornada semanal de trabalho será de 30 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 19 de dezembro de 2023 até as 16 horas de 18 de janeiro de 2024, no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 82 para os cargos de nível superior, de R$ 80 para os de nível médio e de R$ 53 para os de nível fundamental. Podem pedir isenção dos valores os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. A solicitação deve ser feita no período de 19 a 21 de dezembro.
Prédio da Prefeitura de Iúna
Prédio da Prefeitura de Iúna Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e de exames discursivos para os candidatos de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados no dia 25 de fevereiro de 2024.
Os inscritos para as funções de motorista de operador e máquinas farão prova prática, enquanto que para professores e pedagogos haverá avaliação de títulos.
A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Motorista (cadastro)
  • Operador de máquinas pesadas - região Pequiá (cadastro)
  • Operador de máquinas pesadas - região Sede (cadastro)
Salário: R$ 1.788,64, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Para os operadores, há ainda adicional de produtividade de até R$ 2 mil.
NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar administrativo (cadastro)
  • Fiscal (cadastro)
Salário: R$ 2.650, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Os fiscais recebem ainda adicional de produtividade de até R$ 1 mil.
NÍVEL SUPERIOR - GERAL
  • Analista ambiental e licenciamento (1)
  • Arquiteto (1)
  • Auditor de controle interno (3)
  • Auditor fiscal (1)
  • Contador (2)
  • Engenheiro civil (1)
Salário: de R$ 5.518 para analista ambiental e arquiteto e R$ 7.203,68 para os demais.
NÍVEL SUPERIOR OU NORMAL SUPERIOR - MAGISTÉRIO
  • Pedagogo - região Pequiá (4)
  • Pedagogo - região Sede (cadastro)
  • Professor da educação básica dos anos iniciais - região Pequiá (9)
  • Professor da educação básica dos anos iniciais - região Sede (26)
  • Professor de educação do campo - região Pequiá (4)
  • Professor de educação do campo - região Sede (4)
  • Professor de educação infantil - região Pequiá (5)
  • Professor de educação infantil - região Sede (20)
Salário: R$ 3.651,35 para quem tem graduação) e R$ 4.016,48 para quem tem pós-graduação, além de auxílio-alimentação de R$ 148,40.

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