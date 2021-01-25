Prefeitura de Colatina contrata professores temporários

A Prefeitura de Colatina, município que fica ao Norte do Espírito Santo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. A remuneração é de R$1.803,74, mais auxílio alimentação.
A seleção vai formar cadastro de reserva. Os selecionados serão convocados de acordo com necessidade, para atuação em toda rede de ensino, da educação infantil à docência nas escolas comunitárias rurais.
As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2021, no site da prefeitura.
O processo seletivo será feito por meio de análise de títulos, com pontuação de tempo de experiência profissional e títulos.
O edital prevê contratação para as seguintes áreas: Educação infantil, educação do campo, educação especial, projeto do ensino fundamental, projeto da educação infantil, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, educação física, inglês, linguagens, ciências agropecuárias, componentes curriculares da educação básica e áreas de formação da Pedagogia da Alternância.