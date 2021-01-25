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Seleção

Prefeitura de Colatina contrata professores temporários

Salário é de R$1.803,74, mais auxílio alimentação; interessados podem se inscrever até 28 de janeiro. Veja como participar do processo seletivo

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2021 às 12:12
Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina publico edital para contratar DTs Crédito: João Henrique Castro
A Prefeitura de Colatina, município que fica ao Norte do Espírito Santo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. A remuneração é de R$1.803,74, mais auxílio alimentação.
A seleção vai formar cadastro de reserva. Os selecionados serão convocados de acordo com necessidade, para atuação em toda rede de ensino, da educação infantil à docência nas escolas comunitárias rurais.
As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2021, no site da prefeitura.
O processo seletivo será feito por meio de análise de títulos, com pontuação de tempo de experiência profissional e títulos.
O edital prevê contratação para as seguintes áreas: Educação infantil, educação do campo, educação especial, projeto do ensino fundamental, projeto da educação infantil, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, educação física, inglês, linguagens, ciências agropecuárias, componentes curriculares da educação básica e áreas de formação da Pedagogia da Alternância.

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