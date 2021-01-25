Prefeitura de Colatina contrata professores temporários

Prefeitura de Colatina publico edital para contratar DTs Crédito: João Henrique Castro

Prefeitura de Colatina , município que fica ao Norte do Espírito Santo , por meio da Secretaria Municipal de Educação , está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. A remuneração é de R$1.803,74, mais auxílio alimentação.

A seleção vai formar cadastro de reserva. Os selecionados serão convocados de acordo com necessidade, para atuação em toda rede de ensino, da educação infantil à docência nas escolas comunitárias rurais.

As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2021, no site da prefeitura.

O processo seletivo será feito por meio de análise de títulos, com pontuação de tempo de experiência profissional e títulos.