Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 203 vagas

Os postos são para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim contrata temporários Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação

A seleção contará com as etapas de inscrição e de declaração de títulos, de caráter classificatório, e a chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório. Os selecionados terão de passar por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.

A prefeitura informou que, em setembro de 2021, em função da pandemia, a Secretaria de Educação do município estendeu os prazos de contratos temporários até 31 de dezembro deste ano, preservando postos de trabalho e garantindo o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas. Os profissionais que tiveram seus contratos prorrogados não serão prejudicados com o lançamento de novos editais.

CONFIRA AS VAGAS

Nível fundamental incompleto

Auxiliar de serviços gerais (5)

Eletricista (3)

Auxiliar de obras e serviços públicos (5)

Artífice de obras e serviços públicos (8)

Nível fundamental completo

Auxiliar administrativo (40)

Motorista (11)

Auxiliar de educação (40)

Nível médio e técnico

Agente de apoio educacional (40)

Agente administrativo (3)

Cuidador (30)

Técnico em informática (4)