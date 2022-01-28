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Temporários

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 203 vagas

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.400. Interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:15
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 203 vagas e os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.400. Os selecionados vão assinar contrato temporário com a Secretaria de Educação da cidade.
Os postos são para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim contrata temporários Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ Divulgação
As inscrições podem ser feitas até as 8 horas do dia 4 de fevereiro no site da prefeituraClique aqui para ler o edital. 
A seleção contará com as etapas de inscrição e de declaração de títulos, de caráter classificatório, e a chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório. Os selecionados terão de passar por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.
A prefeitura informou que, em setembro de 2021, em função da pandemia, a Secretaria de Educação do município estendeu os prazos de contratos temporários até 31 de dezembro deste ano, preservando postos de trabalho e garantindo o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas. Os profissionais que tiveram seus contratos prorrogados não serão prejudicados com o lançamento de novos editais.
CONFIRA AS VAGAS
  • Nível fundamental incompleto
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Eletricista (3)
  • Auxiliar de obras e serviços públicos (5)
  • Artífice de obras e serviços públicos (8)
  • Nível fundamental completo
  • Auxiliar administrativo (40)
  • Motorista (11)
  • Auxiliar de educação (40)
  • Nível médio e técnico
  • Agente de apoio educacional (40)
  • Agente administrativo (3)
  • Cuidador (30)
  • Técnico em informática (4)
  • Nível superior
  • Contador (2)
  • Nutricionista (10)
  • Psicólogo (1)
  • Bibliotecário (1)

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