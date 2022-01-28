Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com 203 vagas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 203 vagas e os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.400. Os selecionados vão assinar contrato temporário com a Secretaria de Educação da cidade.
Os postos são para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.
As inscrições podem ser feitas até as 8 horas do dia 4 de fevereiro no site da prefeitura. Clique aqui para ler o edital.
A seleção contará com as etapas de inscrição e de declaração de títulos, de caráter classificatório, e a chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório. Os selecionados terão de passar por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.
A prefeitura informou que, em setembro de 2021, em função da pandemia, a Secretaria de Educação do município estendeu os prazos de contratos temporários até 31 de dezembro deste ano, preservando postos de trabalho e garantindo o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas. Os profissionais que tiveram seus contratos prorrogados não serão prejudicados com o lançamento de novos editais.
CONFIRA AS VAGAS
- Nível fundamental incompleto
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Eletricista (3)
- Auxiliar de obras e serviços públicos (5)
- Artífice de obras e serviços públicos (8)
- Nível fundamental completo
- Auxiliar administrativo (40)
- Motorista (11)
- Auxiliar de educação (40)
- Nível médio e técnico
- Agente de apoio educacional (40)
- Agente administrativo (3)
- Cuidador (30)
- Técnico em informática (4)
- Nível superior
- Contador (2)
- Nutricionista (10)
- Psicólogo (1)
- Bibliotecário (1)