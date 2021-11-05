Prefeitura de Aracruz contrata 60 novos guarda-vidas

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 guarda-vidas. Os selecionados vão atuar nas praias do município durante o verão. O edital foi divulgado nesta sexta-feira (5).
A remuneração será de R$ 1.157,25. A carga horária é de 44 horas semanais. Os profissionais serão escalados para trabalhar todos os finais de semana, feriados e pontos facultativos. O horário de trabalho será das 7 às 19 horas, com uma hora para almoço.
Para participar, os candidatos precisam ter, na data do encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos; ser alfabetizado; ter revalidado ou concluído o curso de Formação de Guarda Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar; entre outros requisitos.
As inscrições poderão ser feitas de 9 a 16 de novembro de 2021, na Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), que fica na Rua Zacarias Bento Nascimento,167, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12 às 17 horas.
O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação das inscrições.