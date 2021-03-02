Polícia Civil: Sai análise de ficha criminal de candidatos em concurso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou nesta terça-feira (2) no Diário Oficial do Estado o resultado da investigação social do concurso público aberto em 2018. A seleção visa a preencher 173 cargos, como investigador, escrivão de polícia, médico legista e auxiliar de perícia médico-legal.
A etapa de investigação criminal e social é a penúltima realizada no processo seletivo, segundo edital, sendo a última antes do curso de formação profissional. O objetivo nesta fase é "apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável".
Os candidatos podem consultar individualmente seu resultado na Investigação Social através do endereço eletrônico do Instituto AOCP, clicando no link Boletim de Desempenho da Investigação Social. A lista com todos os candidatos aptos por vaga também pode ser conferida no site do instituto.
Quem discordar do resultado pode fazer interposição de recurso entre quarta (3) e quinta-feira (4). É preciso preencher e protocolar um formulário próprio, que estará disponível no site do concurso.