PM do ES abre concurso para 59 oficiais com salário de até R$ 11 mil

O Hospital da Polícia Militar vai ganhar reforço de pessoal em breve Crédito: Sesa/Divulgação

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir concurso público com 59 vagas para oficiais. São 57 postos para o posto de 1º tenente do quadro de oficiais da saúde e para capitão do quadro de oficiais músicos. O subsídio pode chegar a R$ 11.006,75. A carga horária é de 40 horas semanais.

Do total de ofertas, 57 são para oficiais de saúde, distribuídas pelos cargos de médico (20), farmacêutico/bioquímico (5), dentista (20), enfermeiro (10) e médico veterinário (2). Há ainda duas vagas para oficiais músicos.

Além de formação na área, o candidato precisa ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 35 anos para oficiais médicos e 18 a 28 anos para os demais, entre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas do dia 14 de junho às 23h59 de 14 de julho de 2022, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 82.

CONFIRA AS REGRAS

VAGAS

São 57 vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (médicos, farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários) da Polícia Militar do Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar no Hospital da Polícia Militar (HPM).

Os postos são para as seguintes especialidades:

MÉDICO

Cardiologia (1)



Dermatologia (1)

Neurologia (1)

Urologia (1)

Psiquiatria (2)

Pediatra (2)

Clínico Geral (5)

Reumatologia (1)

Endocrinologia (1)

Cirurgia Vascular (1)

Cirurgia Geral (2)

Ginecologia e Obstetrícia (2)

FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO

Farmácia e Bioquímica (5)

DENTISTA

Cirurgião Dentista - Clínica Geral (12)

Cirurgião Dentista - Cirurgia Buco - Maxilo - Facial (1)

Cirurgião Dentista - Periodontia (3)

Cirurgião Dentista - Odontopediatria (2)

Cirurgião Dentista - Endodontia (2)

ENFERMEIRO



Enfermagem (10)

MÉDICO VETERINÁRIO

Medicina Veterinária (2)

OFICIAIS MÚSICOS

São duas vagas para o posto de capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Espírito Santo.

REMUNERAÇÃO

Para oficiais da área da saúde, a remuneração é de R$ 9.478,27, mais auxílio-alimentação de R$ 300. Já o subsídio bruto para os oficiais músicos é de R$ 11.006,75, mais auxílio-alimentação de R$ 300.

REQUISITOS



ser brasileiro (a);



ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 m para homens e de 1,60 m para mulheres;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos, mediante apresentação de

certidão expedida pela Justiça Eleitoral;

estar em dia com suas obrigações militares se for do sexo masculino, devendo ser portador do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, e não ter sido afastado do serviço militar, seja por reforma, demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, seja por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer das Forças Armadas ou Auxiliares;

serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que

pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni;

ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

idade entre 18 e 35 anos para oficiais médicos e 18 a 28 anos para os demais, no primeiro dia de inscrição;

ter nível superior na área e registro no conselho de classe, quando houver.

INSCRIÇÕES

Podem ser feitas das 10 horas do dia 14 de junho às 23h59 de 14 de julho de 2022, no site www.institutoaocp.org.br

VALOR DA TAXA

R$ 82

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Terão direito a isenção da taxa de inscrição o candidato que:

estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.652/2011 e nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou

se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, quando do pedido de isenção do certame, em conformidade com a Lei Estadual nº 10.822/2018.

for doador de medula óssea, devidamente cadastrado, nos termos da Lei Estadual nº 10.607/2016;

for eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral, nos termos da Lei Estadual nº 11.196/2020.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição poderá ser feita via internet de 14 a 17 de junho, pelo site da inscrição

ETAPAS

O concurso público para provimento do cargo de oficial da área da saúde será realizado em nove etapas:

1ª Exame Intelectual (prova objetiva e discursiva) – Eliminatória e classificatória. Consistirá de uma prova objetiva contendo 80 questões de múltipla escolha e uma prova discursiva.

2ª Aferição de idade e avaliação de títulos – Eliminatória e classificatória. Consistirá no recolhimento de documentação para aferição de idade máxima.

3ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória. Consistirá de um Teste de Aptidão Física (TAF).

4ª Avaliação Psicológica – Eliminatório. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

5ª Investigação Social – Eliminatória. Consistirá em investigações a serem realizadas pela Diretoria de Inteligência (DInt) da PMES e visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser oficial da PMES.

6ª Exames de Saúde - Eliminatória. Consistirá em inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES. Executada pela PMES.

7ª Homologação do resultado final

8ª Nomeação

9ª Entrega de documentos e posse

Para oficiais músicos, as etapas serão dez etapas:

1ª Exame Intelectual (prova objetiva e discursiva) – Eliminatória e classificatória. Consistirá de uma prova objetiva contendo 80 questões de múltipla escolha e uma prova de redação. Executada pelo Instituto AOCP.

2ª Envio de documentação básica para aferição da idade máxima – Eliminatória. Consistirá no recolhimento de documentação para aferição de idade máxima. Executada pelo Instituto AOCP.

3ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória. Consistirá de um Teste de Aptidão Física (TAF). Executada pelo Instituto AOCP.

4ª Avaliação Psicológica – Eliminatório. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

5ª Prova Prática de Música - Eliminatório. Consistirá na realização da prova prática dos candidatos aprovados e classificados na 4ª Etapa do concurso. Esta etapa poderá ser realizada, concomitantemente, com outras etapas;

6ª Investigação Social – Eliminatória. Consistirá em investigações a serem realizadas pela Diretoria de Inteligência (DInt) da PMES e visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser oficial da PMES.

7ª Inspeção de Saúde - Eliminatória

8ª Homologação do resultado.

9ª Nomeação

10ª Entrega de toda a documentação.

O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA

Para oficiais médicos:

Conhecimentos em saúde pública e gestão de saúde

Conhecimentos em Medicina

Conhecimentos específicos

Para oficiais farmacêuticos bioquímicos:

Conhecimentos em saúde pública e gestão de saúde

Conhecimentos em Farmácia e Bioquímica

Para oficiais dentistas:

Conhecimentos em saúde pública e gestão de saúde

Conhecimentos em Odontologia

Conhecimentos específicos

Para oficiais enfermeiros:

Conhecimentos em saúde pública e gestão de saúde

Conhecimentos em Enfermagem

Para oficiais médicos veterinários:

Conhecimentos em saúde pública e gestão de saúde

Conhecimentos em Medicina Veterinária

Para oficial músico:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Conhecimentos Específicos de Música

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022. Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra).

O cartão de informação do candidato, contendo o local e horário dos testes, estará disponível no dia 15 de agosto de 2022.

Para ser aprovado, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e

Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

SOBRE A PROVA DISCURSIVA

Os exames serão aplicados no mesmo dia das provas objetivas. Somente será corrigido o teste do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no edital.

Para os oficiais da área da saúde: A pontuação máxima será de 30 pontos. O candidato deverá obter 10 pontos ou mais do total previsto, para não ser eliminado do concurso. A avaliação será feita conforme os seguintes aspectos:

Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.

Atendimento ao tema proposto na questão.

Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.

Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato disporá de, no mínimo, 10 e no máximo 30 linhas para elaborar a resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto.

Para os oficiais músicos: A pontuação máxima será de 40 pontos. O candidato deverá obter 20 pontos ou mais do total previsto, para não ser eliminado do concurso. A avaliação será feita conforme os seguintes aspectos:

Conhecimento técnico-científico sobre a matéria.

Atendimento ao tema proposto na questão.

Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.

Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato disporá de, no mínimo, 10 e no máximo 30 linhas para elaborar a resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA



Apoio de frente



Abdominal remador

Corrida 2.400m