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Nível técnico

Petrobras suspende inscrições de concurso com mais de 6 mil vagas

Certame teve prazo suspenso nesta quarta-feira (3) para ampliar a participação dos candidatos. Novo edital será publicado dia 8 de janeiro

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 09:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2024 às 09:00
A Petrobras suspendeu temporariamente as inscrições para o concurso público com 6.412 vagas. O prazo havia sido aberto no dia 28 de dezembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (3).
O motivo da suspensão das inscrições é que a estatal pretende ampliar a quantidade de locais para aplicação das provas, para que sejam realizadas em todas as capitais do país, além daqueles já indicados no edital de abertura de inscrições.
Por conta disso, o prazo que iria até 31 de janeiro está temporariamente suspenso. Segundo a companhia, um novo edital deverá ser publicado no próximo dia 8 de janeiro, contendo eventuais alterações no cronograma do certame. Outra alteração será que as cidades de realização de prova não estarão mais vinculadas aos polos de trabalho escolhidos no momento da solicitação de inscrição.
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
Do total de oportunidades, 916 são para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro reserva de pessoal. Para participar do certame, o candidato precisa ter o nível técnico. O salário básico é de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.
A lotação das vagas será em sete estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
Assim que retomadas, as inscrições do concurso da Petrobras poderão ser feitas no site do Cebraspe, empresa responsável pelo processo seletivo. A taxa é de R$ 62,79.

Confira os cargos

  • Enfermagem do Trabalho (84)
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
  • Logística de Transportes - Controle (175)
  • Manutenção - Caldeiraria  (322)
  • Manutenção - Elétrica (392)
  • Manutenção - Instrumentação (406)
  • Manutenção - Mecânica (546)
  • Operação (1.778)
  • Operação de Lastro (112)
  • Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
  • Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
  • Química de Petróleo (581)
  • Segurança do Trabalho (637)
  • Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)

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