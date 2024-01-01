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Cargo público

Petrobras, Bandes, ANTT e mais 223 concursos e seleções têm 29 mil vagas

O maior salário é do Ministério Público do Trabalho (MPT) — R$ 37.731; há oportunidades para cargos efetivos e temporários para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 17:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jan 2024 às 17:55
A primeira semana de 2024 começa com 226 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são 29 mil vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade para postos efetivos e temporários. Entre os destaques estão os certames da Petrobras, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago no Ministério Público do Trabalho (MPT) — R$ 37.731. São três vagas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo para se inscrever vai até 10 de janeiro.
O concurso da Petrobras oferece 6.412 vagas para cargos de nível técnico. Deste total, 916 são para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas pelos polos do Sudeste, inclusive no Espírito Santo, Sul e Nordeste. Os interessados têm até 31 de janeiro para se inscrever.
A ANTT lançou edital de concurso com 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 17.071,35. As inscrições poderão ser feitas de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024.
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery, da Petrobras, na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
Já o prazo para se inscrever no concurso do Bandes vai até 29 de janeiro. São 12 vagas para o cargo de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.

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