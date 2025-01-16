Novo concurso da PM no ES terá mil vagas, revela comandante

Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM no ES Crédito: Divulgação / Polícia Militar

O coronel Douglas Caus detalhou os investimentos realizados pelo governo estadual na Polícia Militar. Ele destacou a aquisição de equipamentos, viaturas e armamentos, além da reestruturação da tropa com a incorporação de novos policiais e reformas de unidades da corporação. Caus também lembrou que, em 2022, o governador Renato Casagrande (PSB) autorizou a realização de um concurso público para mil novos soldados na Polícia Militar. Esse efetivo foi formado ao final de 2024, e atualmente mais mil novos PMs estão em formação na academia, com previsão de conclusão de outubro deste ano.

"Esse ano terá nova autorização (de novo concurso público) para mais mil (para soldado), o que vai nos proporcionar no finalzinho de 2026 para 2027 mais mil policiais para Polícia Militar" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

"Estamos tratando com o governador e com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para agilizar ao máximo a autorização, a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e outros processos necessários, além das fases internas da Polícia Militar. Será este ano. Este ano haverá autorização. E a cereja do bolo é que temos um concurso de oficiais da Polícia Militar, cuja turma aprovada entrará na academia em fevereiro. Além disso, a última turma que está na academia como aspirante se formará também em fevereiro", disse o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

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"Não estamos fazendo uma administração para dentro dos quartéis, estamos fazendo uma administração para fora dos quartéis" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

A Gazeta em 9 de janeiro, a jornalista Diná Sanchotene destacou uma declaração do governador Renato Casagrande, Em matéria publicada porem 9 de janeiro, a jornalista Diná Sanchotene destacou uma declaração do governador Renato Casagrande, confirmando que novos concursos públicos serão realizados em 2025, entre eles, o da PM . “Vamos abrir também concursos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Ficamos muito tempo sem processos seletivos para o cargo de soldados, de 2015 a 2018. Agora, precisamos recuperar o tempo perdido e contratar policiais em todas as carreiras da força de segurança e também para agente socioeducativo”, afirmou o governador na ocasião.

O novo concurso, segundo Caus, deve seguir os mesmos moldes do último processo seletivo para soldado da Polícia Militar no Espírito Santo. Confira as regras do concurso anterior, que oferecia mil vagas e convocou dois mil novos soldados.

REGRAS DO ÚLTIMO CONCURSO PARA SOLDADO DA PM NO ES (2022)

1.000 para soldados combatentes, sendo 800 para ampla concorrência, 170 para negros e 30 para indígenas;

O subsídio mensal na ocasião era de R$ 1.505,96, acrescido de R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso de formação, com aproveitamento, o candidato é promovido a soldado PM, com rendimento mensal de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação de R$ 300.



REQUISITOS

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 metro para homens e de 1,60 metro para mulheres;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos, mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça Eleitoral;

Estar em dia com suas obrigações militares se for do sexo masculino;

Serão considerados inaptos no exame de saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

Ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

Ter nível médio de escolaridade, devidamente comprovado por meio de diploma, certificado ou declaração, reconhecido legalmente por Secretaria da Educação de qualquer das Unidades Federativas do país, ou pelo Ministério da Educação e Cultura.

PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo

História do Brasil e do Espírito Santo

No concurso anterior havia prática de redação com a prova objetiva.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA