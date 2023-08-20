Mais de 43 mil vagas abertas em 230 concursos e seleções no país

A remuneração pode chegar a R$ 32.228 na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.

Ainda na área de segurança, a Prefeitura de Cariacica lançou edital para contratar 35 agentes da guarda municipal. É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos. As inscrições começam nesta sexta-feira (25) e seguem até 18 de outubro.