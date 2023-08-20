Mais de 43 mil vagas abertas em 230 concursos e seleções no país

No Brasil, 230 concursos públicos e processos seletivos reúnem mais de 43 mil vagas para cargos efetivos e temporários. São inúmeras oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade em seleções de prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A remuneração pode chegar a R$ 32.228 na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
No Espírito Santo, o certame da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) entra na reta final de inscrições. O prazo segue até 24 de agosto. São 600 vagas para o posto de inspetor penitenciário. Podem concorrer candidatos de nível médio e que tenham carteira de habilitação. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06.]
Ainda na área de segurança, a Prefeitura de Cariacica lançou edital para contratar 35 agentes da guarda municipal. É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos. As inscrições começam nesta sexta-feira (25) e seguem até 18 de outubro.
A Prefeitura de Aracruz está com inscrições abertas até 10 de setembro para o concurso que oferece 84 vagas. Os ganhos variam de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.
Em Ibitirama, a Prefeitura e a Câmara lançaram editais para a contratação de profissionais efetivos. São 55 e 5 oportunidades, respectivamente. O atendimento aos candidatos ocorre até 18 de setembro.
Já as prefeituras de Dores do Rio Preto, Fundão e Ibiraçu estão com inscrições abertas para processos seletivos de profissionais temporários.
No governo federal, o Ministério da Educação segue com o concurso para preencher 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais, voltado para quem tem nível superior em qualquer área. Os aprovados terão ganhos de R$ 6.255 e vão trabalhar na sede do órgão, em Brasília. O prazo para se inscrever segue até 28 de agosto.