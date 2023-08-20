Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 43 mil vagas abertas em 230 concursos e seleções no país
Carreira pública

Mais de 43 mil vagas abertas em 230 concursos e seleções no país

São inúmeras oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade em seleções de prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 ago 2023 às 19:18

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 19:18

No Brasil, 230 concursos públicos e processos seletivos reúnem mais de 43 mil vagas para cargos efetivos e temporários. São inúmeras oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade em seleções de prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A remuneração pode chegar a R$ 32.228 na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
Sejus abre concurso com 600 vagas
Inscrições da Sejus seguem até o dia 24 de agosto Crédito: Sejus/Divulgação
No Espírito Santo, o certame da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) entra na reta final de inscrições. O prazo segue até 24 de agosto. São 600 vagas para o posto de inspetor penitenciário. Podem concorrer candidatos de nível médio e que tenham carteira de habilitação. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06.]
Ainda na área de segurança, a Prefeitura de Cariacica lançou edital para contratar 35 agentes da guarda municipal.  É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos. As inscrições começam nesta sexta-feira (25) e seguem até 18 de outubro. 
Prefeitura de Aracruz está com inscrições abertas até 10 de setembro para o concurso que oferece 84 vagas. Os ganhos variam de R$ 1.400,59 a R$ R$ 2.609,83.
Em Ibitirama, a Prefeitura e a Câmara lançaram editais para a contratação de profissionais efetivos. São 55 e 5 oportunidades, respectivamente. O atendimento aos candidatos ocorre até 18 de setembro.
Já as prefeituras de Dores do Rio Preto, Fundão e Ibiraçu estão com inscrições abertas para processos seletivos de profissionais temporários.
No governo federal, o Ministério da Educação segue com o concurso para preencher 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais, voltado para quem tem nível superior em qualquer área. Os aprovados terão ganhos de R$ 6.255 e vão trabalhar na sede do órgão, em Brasília. O prazo para se inscrever segue até 28 de agosto.

LEIA MAIS 

Idaf define empresa que vai fazer concurso público com 52 vagas

Mais de 200 concursos e seleções têm 39 mil vagas abertas em todo o país

MEC libera edital de concurso com 220 vagas e salário de R$ 6,2 mil

McDonald’s abre 40 vagas de emprego em Vitória e Vila Velha

Abertas 100 vagas em curso de graça na área de TI exclusivo para mulheres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Concursos Públicos MEC Sejus Ibitirama Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados