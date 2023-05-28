Mais de 40 mil vagas abertas em 160 concursos e seleções pelo país

Há chances para cargos como policiais militares, guardas municipais, professores, juízes, procuradores, médicos, entre outras funções. Para participar, basta os candidatos escolherem instituições como prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.