Mais de 40 mil vagas abertas em 160 concursos e seleções pelo país

Mais de 40 mil vagas estão abertas em 160 concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (29), com postos efetivos e temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Há chances para cargos como policiais militares, guardas municipais, professores, juízes, procuradores, médicos, entre outras funções. Para participar, basta os candidatos escolherem instituições como prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.
O concurso para o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o que paga o maior salário, R$ 33.924,93. O certame vai preencher cadastro de reserva, e os candidatos precisam ter formação em Direito e experiência jurídica de, pelo menos, três anos. As inscrições serão aceitas de 12 de junho até 13 de julho.
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) terminam nesta segunda-feira (29). As oportunidades são para formação de cadastro de reserva de psicólogos e assistentes sociais. A remuneração é de R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600, para carga horária de 40 horas semanais.
Já a Prefeitura de Guarapari, que fica na Região Metropolitana de Vitória, tem oportunidades para professores regentes de classes. Os interessados podem se inscrever de 30 de maio a 2 de junho.