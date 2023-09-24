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Carreira pública

Mais de 34 mil vagas abertas em 185 concursos e seleções no país

Remuneração chega a R$ 37 mil; no governo federal, quatro órgãos lançaram editais para contratar profissionais de nível superior. Veja a lista

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 18:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2023 às 18:16
Mais de 34 mil vagas estão abertas em 185 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As chances são efetivas e temporárias, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os candidatos vão atuar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições. Os salários podem chegar a R$ 37.589 mensais para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A oferta é de três vagas e o prazo segue até 3 de outubro.
No Espírito Santo, a Defensoria Pública entra na reta final de inscrições para o concurso com 35 vagas para a carreira de defensor. Os interessados têm até esta terça-feira (26) para garantir a participação. O subsídio é de R$ 17.808.
Sede Administrativa da Defensoria Pública no Centro de Vitória
Sede Administrativa da Defensoria Pública no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Já a Prefeitura de Vila Pavão está com inscrições abertas para o concurso com 11 vagas. Os candidatos podem se inscrever de 28 de setembro a 5 de novembro. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade; e os salários chegam a R$ 12.519.
governo federal lançou quatro editais para a contratação de novos servidores. No Ministério de Relações Exteriores, são 50 cargos de oficial de chancelaria, enquanto que, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a oferta é de 100 vagas para especialista em financiamento e execução de Programa e Projetos Educacionais.
O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) vão selecionar 50 profissionais de níveis superior cada um.

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