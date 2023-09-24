Mais de 34 mil vagas abertas em 185 concursos e seleções no país

Mais de 34 mil vagas estão abertas em 185 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As chances são efetivas e temporárias, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos vão atuar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições. Os salários podem chegar a R$ 37.589 mensais para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A oferta é de três vagas e o prazo segue até 3 de outubro.

No Espírito Santo, a Defensoria Pública entra na reta final de inscrições para o concurso com 35 vagas para a carreira de defensor. Os interessados têm até esta terça-feira (26) para garantir a participação. O subsídio é de R$ 17.808.

Sede Administrativa da Defensoria Pública no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Já a Prefeitura de Vila Pavão está com inscrições abertas para o concurso com 11 vagas. Os candidatos podem se inscrever de 28 de setembro a 5 de novembro. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade; e os salários chegam a R$ 12.519.

governo federal lançou quatro editais para a contratação de novos servidores. No Ministério de Relações Exteriores, são 50 cargos de oficial de chancelaria, enquanto que, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a oferta é de 100 vagas para especialista em financiamento e execução de Programa e Projetos Educacionais.