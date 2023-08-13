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Carreira pública

Mais de 200 concursos e seleções têm 39 mil vagas abertas em todo o país

Defensoria Pública de Minas Gerais é o órgão que paga o maior salário, R$ 32.228; no governo federal, o Ministério da Educação lançou edital com 220 postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2023 às 18:24

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 18:24

Pelo menos 205 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, totalizando quase 40 mil vagas. São inúmeras oportunidades voltadas para quem quer seguir a carreira pública, com contratos temporários ou efetivos.
Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade em seleções de prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A Defensoria Pública de Minas Gerais é o órgão que paga o maior salário, R$ 32.228. A oferta é de 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
governo federal lançou o edital do Ministério da Educação para contratar 220 técnicos em assuntos educacionais. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino superior em qualquer área. Os aprovados terão ganhos de R$ 6.255 e vão trabalhar na sede do órgão, em Brasília. O prazo para se inscrever segue até 28 de agosto.

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No Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifesprorrogou até 20 de agosto as inscrições para os concursos de professores e servidores. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de docentes e 33 para técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.
As inscrições para o processo seletivo do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Espírito Santo (Core-ES) terminam na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto. Ao todo, serão preenchidas oito vagas. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 5,5 mil.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) segue até 24 de agosto. São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, voltado para quem tem o nível médio. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06.
A Prefeitura e a Câmara de Ibitirama, que fica no Sul do Estado, vão preencher 60 vagas efetivas. São 55 e 5 oportunidades, respectivamente. O atendimento aos candidatos ocorre de 16 de agosto a 18 de setembro.

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