Mais de 200 concursos e seleções têm 39 mil vagas abertas em todo o país

Pelo menos 205 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, totalizando quase 40 mil vagas. São inúmeras oportunidades voltadas para quem quer seguir a carreira pública, com contratos temporários ou efetivos.

Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade em seleções de prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.

A Defensoria Pública de Minas Gerais é o órgão que paga o maior salário, R$ 32.228. A oferta é de 30 vagas para defensor público, e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.

No Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes prorrogou até 20 de agosto as inscrições para os concursos de professores e servidores. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de docentes e 33 para técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.

As inscrições para o processo seletivo do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Espírito Santo (Core-ES) terminam na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto. Ao todo, serão preenchidas oito vagas. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 5,5 mil.

Já o prazo para se inscrever no concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) segue até 24 de agosto. São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, voltado para quem tem o nível médio. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06.